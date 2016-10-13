بوب ديلان أول مؤلف موسيقي أمريكي يفوز بجائزة نوبل للآداب

حصل المغني والمؤلف الموسيقي الأمريكي بوب ديلان على جائزة نوبل للآداب لعام 2016. ليكون بذلك أول موسيقي يفوز بها منذ انطلاق لجنة جوائز نوبل قبل أكثر من مئة عام.

ونقلت وكالات انباء عن الأكاديمية السويدية في ستوكهولم المعنية بتسليم الجوائز قولها، إن بوب ديلان كوفئ “لأنه ابتكر تعابير شاعرية جديدة داخل التقليد الغنائي الأمريكي العظيم”.

ووصفت الأكاديمية السويدية بوب ديلان بأنه “أيقونة” وهو لا يزال نشطاً حتى الآن.

وتبلغ قيمة جائزة نوبل للآداب التي حصل عليها، ثمانية ملايين كرونة (نحو 927 ألف دولار أميركي).

والأمريكي بوب ديلان (75 عاما) هو أول موسيقي ينال جائزة نوبل منذ انطلاق الجوائز في عام 1901.

وتبلغ قيمة جائزة نوبل للآداب ثمانية ملايين كرونة (نحو 927 ألف دولار أمريكي)، وفرع الآداب هو آخر الفروع المعلنة للجائزة العالمية هذا العام. وتحمل الجائزة اسم ألفريد نوبل مخترع الديناميت وتقدم منذ عام 1901 لأصحاب الإنجازات في فروع العلوم والآداب والسلام.

وولد بوب ديلان، في 24 أيار 1941 في بلدة صغيرة تسمي دولوث بولاية مينوسوتا قرب الحدود مع كندا، وتربى في مدينة هيبينق بنفس الولاية، واسمه الحقيقي روبيرت زمرمان، كان أبوه وأمه من المولودين في أمريكا لمهاجرين يهود من أوكرانيا منذ عام 1905، تعلم العزف علي الغيتار وهو طفل صغير وتحول الى عازف محترف علي القيثارة والهارمونيكا قبل أن يصل الثامنة عشرة من العمر.

وكان “ديلان” متأثراً بالأديب الروائي جون شتاينبك، غنى بوب ديلان كثيراً ومن أشهر أغانيه ” الإعصار” أو “الطرق على أبواب الجنة” المنتقدة للحرب.

وتحوّل بوب ديلان للمسيحية في إحدى فترات حياته قبل أن يتركها، وصرّح ذات مرة أنه كان يتمنى لو كان موظفا عادياً يعمل كل يوم حتى الساعة الخامسة مساء ثم يعود للبيت وينسى كل شيء.

وتزامن الاختيار مع يوم إعلان وفاة الممثل والكاتب المسرحي الإيطالي داريو فو، الذي حصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1997.

وبوب ديلان واسمه الحقيقي روبرت ألن زيمرمان، شخصية مؤثرة في الموسيقى والثقافة الشعبية لأكثر من خمسة عقود، فهو مغن وملحن وشاعر, و من أشهر أعماله تلك التي أنتجها في ستينات القرن الماضي. وتحتوي كلمات أغانيه على معاني عميقة من الحكمة والاحتجاج.

شام تايمز

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