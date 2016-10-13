مارادونا يقارن بين ميسي وكريستيانو رونالدو

أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أن مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، ليس في حاجة الى الفوز بكأس العالم لكي يصبح أسطورة.

وقال مارادونا في تصريحاته نقلها موقع “لو10 سبورت” الفرنسي عن صحيفة “ماركا” الإسبانية عند سؤاله عن مواطنه ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو: “أشاهد الدوري الإسباني وأرى أن ميسي وكريستيانو رونالدو مختلفان عن باقي اللاعبين”.

وأضاف الأسطورة الأرجنتينية: “البرتغالي يسحرني لأنه يقدم أفضل ما لديه، إلا أن ميسي بموهبته وعبقريته وروح الفريق يظل الأفضل في كل شيء”.

وتابع مارادونا: “ميسي ليس في حاجة للفوز بكأس العالم لكي يصبح “أسطورة” لأنه بالفعل أسطورة بما حققه مع برشلونة ومع اللعبة الممتعة بصفة عامة”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي لم يحقق أي انجاز على المستوى الدولي باستثناء فوزه بالميدالية الذهبية مع منتخب الارجنتين في أولمبياد “بكين 2008” وخسر 3 نهائيات متتالية (نهائي كوبا امريكا 2015 و2016 ونهائي كأس العالم 2014)،في المقابل تمكن كريستيانو رونالدو من قيادة البرتغال للفوز بكأس أمم أوروبا “يورو 2016”.

كووورة

شام تايمز

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