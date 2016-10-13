بعد حكم استمر 7 عقود .. وفاة ملك تايلند أقدم عاهل في العالم عن 88 عاما

أعلن القصر الملكي التايلاندي, يوم الخميس, وفاة ملك البلاد بوميبول ادوليادي, أقدم عاهل في العالم, عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض لينتهي بذلك حكما استمر سبعة عقود.

ونقلت الوكالة الفرنسية (أ. ف. ب.) عن القصر الملكي قوله, في بيان, “لقد توفي بهدوء في مستشفى سيريراج “.

وكان الملك مريضا طوال فترة السنتين الماضيتين لكن وضعه الصحي تدهور فجأة الاسبوع الماضي.

ويشار الى ان الملك بوميبول، اقدم عاهل في العالم، ويعد محبوب جدا من التايلانديين, كما يعتبر احد رموز الوحدة في بلد منقسم.

وتجمع, بحسب الوكالة, حوالى الف شخص امام المستشفى الذي نقل اليه الملك في بانكوك وارتدى كثيرون منهم اللون الزهري ظنا منهم انه سيحمل الحظ السعيد له.

ويشكل رحيل ادوليادي صدمة كبرى في البلاد. فقد بنى شعبية كبرى عبر زيارته المناطق الريفية الفقيرة في مختلف انحاء البلاد , كما تدخل عدة مرات لوقف اعمال عنف ناجمة عن توتر سياسي رغم انه لزم الصمت عدة مرات ووافق على الانقلابات العديدة التي نفذها الجيش خلال فترة حكمه.

ويعد من أغنى الملوك، وفق مجلة “فوربس” الأمريكية، حيث قدرت ثروته في عام 2008 بـ 35 مليار دولار أمريكي.

وشهد في عهد الملك أدولياديج الكثير من التقلبات السياسية, وتعاقب فيه على رئاسة الوزراء في تايلاند أكثر من عشرين مسؤولا، وتغير الدستور 16 مرة، كما دبر الجيش 17 انقلابا.

شام تايمز

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