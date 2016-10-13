بهدف خلق تواصل بين السوريين ووطنهم .. بي بي سي ميديا اكشن تطلق مسلسل حي المطار الاذاعي

اعلنت منظمة بي بي سي ميديا اكشن عن اطلاق مسلسل اذاعي سوري اجتماعي يحمل عنوان حي المطار يطرح قضايا ساخنة في المجتمع السوري.

وقالت المنظمة في بيان لها تلقت سيريانيوز نسخة منه ان احداث المسلسل تدور في ضاحية وهمية في سوريا ويرصد الحياة اليومية لشخصيات العمل في مسعاها للتأقلم مع مجريات وتداعيات الحرب الدائرة في سوريا”, مضيفة ان “العمل الدرامي أبصر النور بفضل تعاون جَمَعَ أفضل المواهب السورية في مجال الكتابة الدرامية والتمثيل من جهة، وخبرة بي بي سي العريقة في مجال الدراما من جهة أخرى”.

وتابعت المنظمة ان العمل سيعرض ثلاث مرات في الأسبوع، ويحمل في طيّاته كل مقوّمات الدراما التقليدية حيث يعالج على طول حلقاته قصص الحب والخلافات العائلية والطمع والطموح والخيانة ومختلف الأزمات الشخصية”.

واشارت بي بي سي ميديا اكشن ان العمل يلامس ايضا قضايا ساخنة حالياً في المجتمع السوري كعسكرة المجتمع والفساد والإستغلال الجنسيّ وخيارات بعض المواطنين الجانحة نحو التعصّب وتأثيرات موجات التهجير الكثيفة”, لافتة الى ان ” قضايا العمل تتارجح بين الشخصيّ والعام لتترك المستمع مشدوداً ومتشوّقاً فينهايةكل حلقة لمعرفة ما ستؤول اليه أقدار شخصيات العمل، ومنها “عساف” رجل الأمن وصاحب الصوت العالي المسؤول عن الحاجز في حي المطار”.

وقالت مديرة المشاريع لدى بي بي سي ميديا أكشن في لبنان وسوريا مهى التقي ان “هدفنا من إنتاج “حي المطار” هو توفير مساحة تواصل مع السوريين، تشعرهم بوطنهم الأم وتستعيد لحظات حياتهم اليومية وتحيي ارتباطهم بأرضهم”, مضيفة ” لقد سبق ونجحنا في استعمال الدراما في أكثر من بلد، وأثبتت فاعليتها كوسيلة لتقريب الناس من مختلف الأطياف والانتماءات والاتجاهات”.

وتابعت التقي “نهدف لترسيخ الفهم والوعيّ حول موضوعات تعتبر حساسّة وشائكة في المجتمع السوريّ، فضلاً عن استحداث مساحات حوارية بين أجيال مختلفة”.

وتعرض حلقات المسلسل على أثير بي بي سي عربي الساعة 19:06 بالتوقيت المحليّ (توقيت غرينتش زائد ساعتين)أيام الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعياً. وستتم إعادة حلقات الأسبوع الثلاث أيام السبت الساعة 12:06 و 18:06 تليها مباشرة حلقة حوارية الساعة 13:06 و19:06.

يشار الى ان المسلسل اطلق بالتعاون مع شركة “أفلام بطوطة”, وبدعم مالي من الإتحاد الأوربي, وهي شركة متخصصة في إنتاج المحتوى على الانترنت. مقرّها في بيروت، وهي وراء إنتاج المسلسل الشهير “شنكبوت” أول ويب دراما ناطقة باللغة العربية الحائز في العام 2011 على جائزة “أيمي” الدولية الرقمية.

والبي بي سي ميديا اكشن هي منظمة إنمائية غير ربحية، تم إنشاؤها لتوظيف الخبرة الإعلامية الطويلة لهيئة الإذاعة البريطانية في مجالات التنمية والاستجابة للقضايا الإنسانية, وقد نجحت في استخدام الدراما في عدة بلدان كوسيلة لتوعية الرأي العام، وتوفير المعلومات المفيدة والعملية، وتعزيز القيم المدنية.

ويتم تمويل بي بي سي ميديا أكشن من خلال المنح الخارجية والتبرعات من إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (DFID)، والاتحاد الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية.

شام تايمز

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