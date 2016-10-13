الحكاية الكاملة للسوري “جابر البكر” .. انتحار السوري المشتبه بإعداده لعمل إرهابي بمطار برلين بزنزانته … وانتقادات حادة للشرطة الألمانية

شغلت قضية السوري “جابر البكر” (22 عاماً) الأوساط الصحفية والشعبية في ألمانيا على مدار اليومين الماضيين، وذلك بعد أن ألقي القبض على من قبل الشرطة الألمانية بمساعد اثنين من زملائه، بشبهة التحضير لاعتداء ضد مطار في برلين، لتعلن السلطات الألمانية اليوم الخميس، موته منتحراً في سجنه بمستشفى سجن لايبزيغ.

بداية القصّة..

بدأت عملية بحث دامت يومان عن شاب سوري متهم بالتخطيط لهجوم في ألمانيا، وذلك بعد العثور على كيلو غرام من المواد شديدة الانفجار في منزله، حيث استطاع “جابر البكر” الهرب من الشرطة وقوات الكوماندوز التي جاءت يوم السبت الماضي لإلقاء القبض عليه في شقته.

وصدرت مذكرة اعتقال داخل المانيا بحق “البكر”، وأخرى دولية، لتشهد المطارات والمحطات الميترو رفعاً للإجراءات الأمنية خاصة بعد تداول تقارير عن نيته تنفيذ هجوم على أحد المطارات.

سوريان يساعدان السلطات بالقبض على البكر..

وبقي “البكر” مختفياً، إلى أن كتب منشوراً على أحد المجموعات على موقع “فيس بوك” يطلب مأوى، وأنه ينام في محطة القطارات الرئيسية، حيث سارع السوري “محمد أ” واثنان من زملائه إليه وأحضروه إلى منزلهم.

ونقلت صحيفة “بليد” الألمانية واسعة الانتشار، أن السوريين الثلاثة ذهبوا إلى هناك وجلبوه معهم وكانوا في البداية في شقة صديقهم وتناولوا هناك الرز مع لحم الضأن، ثم ذهبوا إلى صديق أخر لأن مساحة منزله أكبر وهناك نام “البكر”.

إلى ذلك قالت الصحيفة (حسب ما ترجم موقع دير تلغراف) أن محمد وصديقه شاهدا خلال النهار صورة مذكرة بحث عن الإرهابي الفار من مدينة كمنتز، وأن “البكر” أخبرهم أنه وصل للتو من سوريا وأنه يأمل في العثور على عمل في لايبزغ، لكنهما لم يعد يصدقانه.

وفيما تمدد “البكر” لينام ليلة الأحد الماضي، نشرا صورة له على فيسبوك ليتناقشا مع سوريين أخرين فيما إذا كان هو المطلوب للسلطات، وعندما تأكدا بشكل قاطع من هويته ربطاه بأكبال موصولة، ثم ذهب محمد للشرطة وأراهم صورة الشاب المقيد، فيما بقي صديقه يحرسه.

وقال محمد إن “البكر” عرض عليهما ١٠٠٠ يورو و٢٠٠ دولار إن أفرجا عنه، وكان يضع المبلغ المذكور مع سكن في حقيبة ظهر.

ورغم أن المبلغ المعروض كبير لكنهما لم يهتما به. حيث يقول محمد إنه فر من سوريا عبر طريق البلقان كله وأنه ممتن لألمانيا على استقبالهم، لذا كان من الواضح أنهم سيذهبون للشرطة.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الأمنية لم تعثر على أي أثر له حتى الساعة ٢٣.٣٠ من ليلة الأحد إلى أن جاء السوري “محمد أ” (٣٦ عاماً)، لمركز شرطة في مدينة لايبتزغ وقال لهم إنه قام بتقييد “البكر” على الأريكة وأنه “جاهز للاستلام” حسب تعبيره.

هاشتاغ واستياء..

وتصدر هاشتاغ “Albakr” لائحة الوسوم الأكثر استعمالاً على موقع “تويتر” ف ألمانيا، وذلك بعد أن ضجت الأوساط الألمانية بخبر السوريين الذين ألقيا القبض على “البكر”.

كما تصدر وسم “الانتحار” بالألمانية قائمة الوسوم الأكثر استعمالاً خاصة بعد الإعلان عن انتحار المشتبه به “جابر البكر” في السجن.

ولوحظ أن غالبية المغردين مستاؤون من السلطات الألمانية، ويعبرون عن عدم تفهمهم لكيفية حدوث ذلك.

جنسية ووسام استحقاق..

إلى ذلك قال يوهانس كارس الخبير في شؤون الدفاع في الحزب الاشتراكي الديموقراطي لصحيفة “بيلد”، إن اثنين من الشبان الثلاثة يستحقان وسام صليب الاستحقاق، موضحاً أن ما قاموا به دليل على أنهم يكنون عميق الاحترام لمضيفيهم الألمان، إنه عمل يحتذى به.

وأضاف أنه لا يمكت تصور نموذج أفضل لاندماج اللاجئين، كما اعتبر عضو الحزب المحافظ لميركل يورغن كليمكه، أن السوريين الثلاثة يستحقون وسام صليب الاستحقاق قائلا: “ستكون رسالة قوية في الإتجاهين للشعب الألماني وللاجئين”، مضيفا أنه “عرفان الجميل والامتنان والشجاعة، كلها خصال تستحق”، متعهداً بالعمل بنفسه على أن يتم تكريمهم بهذا الوسام.

وتسائلت صحيفة “بيلد” إذا لم يكن هؤلاء الأبطال يستحقون أن يصبحوا مواطنين ألماناً.

وبعد أن تعرض وزير الداخلية توماس دي ميزير لانتقادات شديدة من سياسيين منتمين لأحزاب أخرى، على عدم شكره للسوريين في بيانه الذي صدر بعد الإعلان عن إلقاء القبض على “البكر”، واكتفائه بشكر السلطات الأمنية، على الرغم من أن هؤلاء فشلوا في القبض عليه، قال الوزير أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي اعتيادي للتحدث عن الإحصائيات الجديدة الخاصة بأعداد اللاجئين، رداً على سؤال إنه عندما يساعد الناس في البحث عن الملاحقين، بما في ذلك تعريض أنفسهم للخطر، فأن مثل هذا السلوك يستحق الثناء والتقدير.

وأشار دي ميزير إلى أن اللاجئين الثلاثة قد حصلوا بالفعل على حق اللجوء، في رد على دعوات لتسريع البت طلبات لجوئهم.

وكان اندري هان النائب في البرلمان الألماني قد دعا إلى منحهم حق اللجوء والإقامة لمدة ٣ أعوام، مؤكداً أنها ستكون إشارة مهمة للمحتاجين للمساعدة واللاجئين الصادقين.

رئيس نقابة الشرطة الألمانية راينر فندت كان له رأي آخر، إذ عبر عن رفضه منحهم وسام الاستحاق، قائلاً إنه سلوكهم يستحق ثناء كبيراً، لكن يحق لهم أيضاً توقع شيء ممن يمنحونهم الحماية.

وأضاف أن هناك المئات ممن أظهروا شجاعة مدنية لكنهم لم يحصلوا على أوسمة، داعياً إلى عدم المبالغة في الأمر مؤكداً أنه “نأوي هؤلاء الناس عندنا. بإمكاننا توقع أن يساعدونا”.

وتوالت الدعوات الأربعاء في ألمانيا لمكافأة السوريين الثلاثة الذين ساهموا في القبض على مواطن لهم كان ملاحقا للاشتباه بأنه خطط لتنفيذ اعتداء ضد مطار في برلين.

على غرار المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي أشادت بعملهما الاثنين، حيا أعضاء تحالفها الحاكم الرجال الثلاثة الذين أبلغوا الشرطة عن مكان وجود جابر البكر ليل الأحد الاثنين، وقالوا إنهم يستحقون أرفع وسام تكريم في ألمانيا، حسب ما ترجم موقع (دير تلغراف).

شام تايمز

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