ايروليت للافروف : نرغب بمواصلة الحوار مع روسيا وضرورة الخروج من “المازق” بسوريا

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايروليت, يوم الخميس, في اتصال هاتفي, مع نظيره الروسي سيرغي لافروف, على رغبة فرنسا بمواصلة الحوار مع روسيا وضرورة الخروج من “المازق” في سوريا.

وذكرت وكالات انباء ان ايروليت, اشار خلال الاتصال, الى ان “باريس ستواصل التعاون مع موسكو لتطوير العلاقات الثنائية فضلا عن القضايا الهامة على الساحة الدولية”.

وأجرى الوزيران مباجثات هاتفية حول الملف السوري, بطلب من الجانب الفرنسي.

وجاءت المباحثات الهاتفية بعدما حث كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل, يوم الأربعاء, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العمل لاقرار وقف اطلاق النار في سوريا, وذلك من خلال اتصال هاتفي بين الثلاثة.

كما جاء الاتصال بين الوزيرين بعد الغاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة كانت مقررة إلى باريس في 19 الشهر الجاري, فيما طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بحوار “صريح وحازم” مع موسكو حيال سوريا, كما اعرب وزير الخارجية الفرنسي عن “أسفه” لالغاء الزيارة, معتبراً ان بوتين “بعيد عن الواقع تماما”.

وكانت الرئاسة الفرنسية اعلنت, الثلاثاء, ان الرئيس الروسي أرجئ زيارة, كانت مقررة الى باريس, بعد طلب فرنسا تخصيص اللقاء مع الرئيس فرانسوا هولاند حول الملف السوري فقط.

وتواجه روسيا انتقادات واتهامات حول قيامها باستهداف حلب, وسط مطالبات دولية لها بممارسة “ضغوطات” على النظام السوري من اجل وقف اعمال القتال والعنف .

يشار الى ان روسيا استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار فرنسي حول سوريا في جلسة خاصة لمجلس الأمن يوم السبت.

شام تايمز

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