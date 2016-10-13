بعد اسقاط مشروعي قرارين روسي وفرنسي .. نيوزيلندا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف جميع الاعمال القتالية في سوريا ولا سيما في حلب

قدمت نيوزيلندا, يوم الأربعاء, مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف جميع الاعمال القتالية في سوريا ولا سيما في حلب, وذلك بعد عجز المجلس عن تبني قرار بشأن سوريا, بعد اسقاط مشروعي القرارين الروسي والفرنسي بهذا الشأن.

ويطلب مشروع القرار النيوزيلندي, بحسب وكالة “رويترز”, “وقف كل الهجمات التي يمكن أن تؤدي لمقتل إو إصابة المدنيين أو إلحاق أضرار بمنشآت مدنية في سوريا “.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم انه من المرجح أن يناقش مندوبو الدول بمجلس الأمن مشروع القرار الذي تقترحه نيوزيلندا خلال مأدبة غداء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, الخميس,

مشيرين إلى أن الهدف هو “بحث ما إذا كان يمكن إجراء تصويت خلال أسبوع أو نحو ذلك”.

وجاء ذلك بعد أن عجز مجلس الامن الدولي, يوم السبت, عن تبني قرار بشان سوريا بعد اسقاط مشروعي قرارين روسي وفرنسي بهذا الشأن, حيث استخدمت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الروسي حول سوريا، في جلسة لمجلس الامن مخصصة لسوريا وتحديدا مدينة حلب.

كما استخدمت روسيا, حق النقض “الفيتو” بشان مشروع القرار الفرنسي المتعلق بالازمة السورية, حيث يعتبر هذا الفيتو الخامس على مشاريع قرارات غربية بشان سوريا.

ويشار الى ان مشروع القرار في الأمم المتحدة يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية, وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين, حق الفيتو حتى يعتمد.

شام تايمز

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