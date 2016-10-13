الأسد يأمل بأن تحدث روسيا “تغييرات” في سياسة تركيا بشأن سوريا

أعرب الرئيس بشار الاسد عن “أمله” في ان تحدث روسيا “تغييرات” في سياسة القيادة التركية حيال مايجري في سوريا.

وقال الأسد, في مقابلة مع صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الروسية, نشرت وكالة الانباء (سانا) مقتطفات منها عبر مقطع فيديو, ان “دمشق تنظر بايجابية إلى تحسن العلاقات بين موسكو وأنقرة في الآونة الأخيرة”.

واتفقت موسكو وانقرة, في شهر آب الماضي، على تطبيع العلاقات الثنائية ، بعد تلقي بوتين رسالة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتذر فيها عن مقتل الطيار الروسي قائد قاذفة سو-24 التي أسقطها سلاح الجو التركي في أجواء سوريا منذ شهر تشرين الثاني الماضي.

ورغم تطبيع العلاقات بين البلدين, الا ان وجهات النظر لا تزال مختلفة حيال الملف السوري, حيث تؤكد انقرة على ثبات موقفها من الملف السوري ودعمها المعارضة السورية, ورفضها وجود الاسد, في حين تدعم موسكو النظام السوري في معاركه عسكريا, وتعتبر موضوع بقاء الاسد امر يحدده الشعب السوري.

يشار الى ان الاسد اتهم في عدة مناسبات القيادة التركية بدعم “ارهابيين” وتزويدهم بالسلاح والسعي الى تهريبهم الى سوريا, معتبراً ان الأتراك وحلفاءهم كالسعوديين والقطريين “خسروا معظم أوراقهم” في ميادين المعارك في البلاد.

شام تايمز

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