القوات الحكومية تسيطر على معان بريف حماة الشمالي وتتقدم في الديرخبية .. سانا : القضاء على تجمعات لإرهابيي “داعش” و “النصرة” في دير الزور وريفي حمص ودرعا

سيطرت قوات النظام اليوم الخميس (13 تشرين الأول/أكتوبر) على بلدة معان بريف حماة الشمالي، بعد معارك وصفت بالعنيفة مع كتائب الثوار.

وقال “عبد الرزاق الصبيح” مراسل “كلنا شركاء”، إن قوات النظام ومنذ سيطرتها على قرى الكبارية وكراح وكوكب، شنّت العديد من الهجمات على مواقع الثوار في بلدة معان، باءت كلها بالفشل، وتكبدت خلالها قوات النظام خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأضاف بأن قوات النظام اليوم شنّت هجوماً عنيفاً على مواقع الثوار في البلدة، وبعد غارات جوية مكثفة وتمهيد مدفعي وصاروخي عنيف، واشتباكات مع الثوار استمرت لساعات، تمكّنت قوات النظام من دخول البلدة وبسط سيطرتها عليها.

وشنّ الطيران الحربي صباح اليوم عدة غارات جوية على مدينة صوران وبلدة معان وقرية معردس بريف حماة الشمالي، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا، وسط محاولات من قبل قوات النظام للتقدم على عدة جبهات.

وكان (جند الأقصى) أعلن عصر يوم السبت 24 أيلول/سبتمبر الماضي، فرض سيطرته الكاملة على بلدة معان الموالية للنظام، عقب معارك امتدت لساعات، واستغلت قوات النظام الخلافات والاقتتال الذي حصل بين جند الأقصى وحركة أحرار الشام، لتتقدم في ريف حماة الشمالي وتستعيد السيطرة على عدد من القرى والحواجز، فسيطرت صباح يوم الإثنين 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري على بلدة معان، قبل أن يطردها الثوار منها ويستعدوا السيطرة عليها عصر ذات اليوم.

وتكبدت قوات النظام خلال المعارك الأخيرة العشرات من عناصرها بينهم قادة، وكان آخر ما أعلنت عنه مصرع القيادي في ميليشيا “سحابات” التابعة لقوات النمر التي يقودها العقيد سهيل الحسن الملقب بـ “النمر”، ويدعى “باسل بديع معربس” من ريف طرطوس.

سياسة الأرض المحروقة بـ (النابالم) .. قوات النظام تتقدم في (الديرخبية) بالغوطة الغربية

شنّت قوات النظام صباح اليوم الخميس حملةً عسكريةً واسعة في غوطة دمشق الغربية بهدف السيطرة على بلدة “الديرخبية” التي كان الثوار سيطروا عليها قبل أشهر، متبعةً سياسة الأرض المحروقة تمهيداً لتقدمها.

وأفاد مراسل “كلنا شركاء” في الغوطة الغربية أن قوات النظام قصفت بلدة الديرخبية بأكثر من ثلاثين برميلاً متفجراً منذ صباح اليوم، دون أنباء عن وقوع إصابات بعد نزوح جميع سكان البلدة.

وبحسب إحصائيات لناشطين من المنطقة فقد سجّل خلال الساعات الماضية سقوط أكثر من 300 قذيفة وصاروخ راجمة وأكثر من 40 صاروخ أرض أرض من نوع “فيل”. إضافة لـ 16 برميلا .

وتسعى قوات النظام لاستعادة سيطرتها على البلدة وتضييق الخناق على بقية بلدات الغوطة الغربية التي تخضع لحصارٍ خانق.

وفي المقابل، اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة في ساعات الليل الأخيرة على جبهة أوتستراد دمشق حمص الدولي في الغوطة الشرقية، حيث حاولت قوات النظام التقدم في النقاط القريبة من مدينة دوما.

فيما ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا :

وحدات من الجيش العربي السوري تعيد الأمن والاستقرار إلى بلدة معان بريف حماة الشمالي وتقضي على تجمعات لإرهابيي “داعش” و “النصرة” في دير الزور وريفي حمص ودرعا

حققت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوى الرديفة تقدما جديدا في ريف حماة الشمالي وأعادت ظهر اليوم الامن والاستقرار الى بلدة معان بعد تكبيد ارهابيي “جيش الفتح” خسائر فادحة بالأفراد والآليات.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا: إن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة نفذت خلال الساعات الماضية عملية نوعية على تجمعات التنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي “تمكنت خلالها من اعادة الامن والاستقرار إلى بلدة معان”.

وأشار المصدر إلى أن العملية النوعية أسفرت عن “مقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم المدرعة وعرباتهم القتالية”.

وأعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة خلال الأسبوع الجاري الأمن والاستقرار إلى بلدتي كوكب والكبارية وقرية كراح وسيطرت على مزارع كراح الغربية ومحطة القطار بعد القضاء على آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية فيها.

وأكد مصدر عسكري في وقت سابق اليوم تدمير دبابات واليات ثقيلة وأخرى مزودة برشاشات لإرهابيي “جيش الفتح” صباح اليوم في غارات جوية على تجمعاتهم وتحركاتهم فى ريف حماة الشمالي.

وأفاد المصدر بأن سلاح الجو في الجيش العربى السورى نفذ ضربات مكثفة على مقرات وارتال التنظيمات الارهابية وطرق امدادها في قرى وبلدات طيبة الامام ومحيطها وصوران وشمالها وشرقها ومعردس ومورك وتلول الحمر وتل بزام وشمال تل زعتر وكفرزيتا وسكيك وتل حوير وعطشان وتل ترعى وحصرايا واللطامنة بالريف الشمالي.

ولفت المصدر العسكري إلى أن الضربات الجوية “أوقعت عددا كبيرا من الإرهابيين قتلى ودمرت لهم العديد من الدبابات والآليات المزود بعضها برشاشات متنوعة”.

وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة “قضت فى كمين محكم على مجموعة ارهابية حاولت التسلل من جهة قرية القنيطرات باتجاه قرية خنيفيس فى الريف الجنوبى الغربى لمنطقة سلمية بريف حماة الجنوبى عبر تفجير الغام في أماكن عبورها وتحركها”.

وأسفرت عمليات الجيش والقوات المسلحة في إطار الحرب على الإارهاب التكفيري أمس عن مقتل واصابة العشرات من أفراد التنظيمات الإرهابية وتدمير العديد من الدبابات والاليات فى قرى وبلدات طيبة الامام ولطمين وزور الحيصة واللطامنة ومحيط صوران وتلتى الدوير والزعتر بريف حماة الشمالي.

إحباط هجوم إرهابي على مزرعة البرجاس وتدمير تجمعات لتنظيم “جبهة النصرة” في ريف درعا

في ريف درعا أكد المصدر العسكري سقوط قتلى ومصابين من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” خلال عمليات الجيش والقوات المسلحة المتواصلة على الإرهاب التكفيري.

وأفاد المصدر بأن وحدة من الجيش “أحبطت هجوم مجموعة إرهابية من اتجاه سمج على مزرعة البرجاس بالريف الجنوبي الشرقي وقضت على معظم أفرادها”.

وتعد قرية سمج أحد الممرات الرئيسية لتسلل أفراد التنظيمات الإرهابية من الأردن وتهريب السلاح الممول من أنظمة عربية وإقليمية عبر ريف درعا الجنوبي الشرقي.

وأشار المصدر العسكري إلى أن سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري دك بضربات مركزة تجمعات للتنظيمات الإرهابية في تلة زميطة على الطرف الغربي لبلدة النعيمة وشرق بلدة اليادودة بالريف الشرقي والغربي.

وبين المصدر أن الضربات المدفعية أسفرت عن “مقتل عدد من الإرهابيين أغلبهم من تنظيم “جبهة النصرة” وتدمير أسلحتهم”.

ودمرت وحدات من الجيش أمس مرابض مدفعية وهاون وتجمعات وتحرك آليات للتنظيمات الإرهابية في منطقة درعا البلد والريف الشمالي الشرقي.

تدمير دبابتين وعربة مدرعة للتنظيمات الإرهابية بالريف الجنوبي لحلب

في ريف حلب الجنوبي وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة رمايات مركزة على تحركات التنظيمات الارهابية المنضوية تحت زعامة “جيش الفتح” في ريف حلب الجنوبي.

وأشار مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إلى أن رمايات الجيش أسفرت عن “تدمير دبابتين وعربة مدرعة للتنظيمات الإرهابية بالريف الجنوبي لحلب والقضاء على 5 إرهابيين في تلة بازو”.

ودمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بتغطية من الطيران الحربي أمس العديد من الاليات والمدرعات والمقرات للتنظيمات الارهابية وقضت على أعداد كبيرة من أفرادها في خان طومان والزربة والبرقوم وأبو شليم ومعراتا وكفرناها والراشدين 4و5 بحلب وريفها.

تدمير عربات وآليات للتنظيمات الإرهابية بعضها مزود برشاشات متوسطة وثقيلة في ريف اللاذقية الشمالي

وسقط قتلى ومصابون بين صفوف التنظيمات الإرهابية خلال طلعات جوية للطيران الحربي السوري على تجمعاتها ومحاور تحركها في ريف اللاذقية الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن سلاح الجو في الجيش العربي السوري كثف ظهر اليوم من الطلعات على تجمعات ومناطق انتشار التنظيمات الارهابية وتحصيناتها في النقاط 1154 و 1112 وبلدة كبانة وضهر كفر سندو في ريف اللاذقية الشمالي.

وأكد المصدر أن الطلعات الجوية أسفرت عن “القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير عربات وآليات لهم بعضها مزود برشاشات متوسطة وثقيلة”.

ودمر سلاح الجو السوري أمس مقرات للتنظيمات الارهابية وعددا من الآليات بعضها مزود برشاشات واخرى تقل عددا من الارهابيين فى قرى كمعايا وبعربايا وتردين وكبانى وجبل كفر سندو بريف اللاذقية الشمالي.

الطيران الحربي السوري يدمر عددا من المدرعات والعربات لإرهابيي تنظيم “داعش” في الصوانة ومحيط حقل شاعر بريف حمص الشرقي

ونفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري صباح اليوم سلسلة من الغارات على تجمعات وتحركات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن الطيران الحربي السوري “دمر خلال ضرباته الجوية المكثفة عددا من المدرعات والعربات المزودة برشاشات لإرهابيي تنظيم “داعش” وقضى على العديد منهم في منطقة الصوانة ومحيط حقل شاعر للغاز” بريف تدمر.

ودمر سلاح الجو أمس تجمعات وتحصينات وآليات بعضها مزود برشاشات لإرهابيي التنظيم التكفيري شمال تلة الصوانة وشرق قرية أبو العلايا وفي قريتي جباب حمد وضبعة المله بريف حمص الشرقي.

سلاح الجو يقضي على عدد من إرهابيي “جيش الفتح” ويدمر آليات لهم في ريف إدلب الجنوبي والغربي

ودمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري مقرات وتحركات لإرهابيي “جيش الفتح” المرتبط بنظامي أردوغان وآل سعود في ريف إدلب الجنوبي والغربي.

وأشار مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إلى أن الطيران الحربي السوري وجه صباح اليوم ضربات مركزة على تجمعات ومواقع انتشار التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” في قرى وبلدات الغسانية وجسر الشغور والطيبات وخان شيخون والمرج الأخضر وكفر سجنة بالريف الجنوبي والغربي.

وبين المصدر أن الضربات الجوية “كبدت الإرهابيين خسائر بالأفراد ودمرت لهم كمية من الأسلحة والذخيرة وآليات بعضها مزود برشاشات متنوعة”.

ودمر سلاح الجو أمس الأول معسكرات تدريب ومقرات للتنظيمات الإرهابية في معرة النعمان ومحيط التمانعة وشرق جرجناز بريف إدلب الجنوبي.

وحدات من الجيش توقع عدداً من إرهابيي تنظيم “داعش” قتلى في محيط مطار دير الزور العسكري

في هذه الأثناء خاضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مطار دير الزور العسكري.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن الاشتباكات تركزت على طول الساتر الشرقي لمطار دير الزور وفي منطقة المزارع وأمام معمل السيراميك بالريف الشرقي ما أسفر عن “مقتل وإصابة عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” وتدمير أسلحة وعتاد الحربي كان بحوزتهم”.

وقضت وحدات الجيش العاملة في دير الزور قبل يومين على إرهابيين من تنظيم “داعش” على طول الساتر الشرقي للمطار العسكري ومحيط منطقة البانوراما.

شام تايمز

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