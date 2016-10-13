ضحايا بقذيفة على مدرسة بمدينة السليمانة في حلب

سقطت قذيفة, يوم الخميس, على مدرسة في منطقة السليمانية بمدينة حلب, مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى بينهم اطفال.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان “طفلتين سقطتا واصيب 5 بجروح جراء سقوط قذيفة صاروخية على حاتم الطائي في حي التلفون الهوائي بمنطقة السليمانية”.

من جهتها, أشارت مصادرمعارضة الى ان 5أطفال سقطوا واصصيب أكثر من 18 شخصاً إثر سقوط قذائف على مدرسة في حي السليمانية الواقع تحت سيطرة النظام في حلب

وجاءت الحادثة بعد ساعات على مقتل 5 أشخاص واصابة 13 جريحا, نتيجة سقوط قذائف على أحياء المنشية والشيخ طه وبستان الباشا في مدينة حلب.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة لاسيما الأحياء الشرقية المحاصرة غارات مكثفة من الطيران الحربي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا, وسط محاولة من النظامي اقتحام هذه الاحياء.

وعلقت واشنطن الاتفاق الامريكي الروسي بشان سوريا الذي تم التوصل اليه في 9 ايلول الماضي والذي قضى بوقف اطلاق النار وايصال المساعدات الى حلب الا ان الهدنة فشلت بعد نحو اسبوع من دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 12 الشهر الماضي.

شام تايمز

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