مصالحة قدسيا بمراحلها الأخيرة .. مسلحو المعارضة سلموا أسلحتهم الثقيلة وخروجهم وعائلاتهم قاب قوسين .. .. مناشدة السلطات المختصة لمحاربة ظاهرة التعفيش

كشفت مصادر من لجان المصالحة في مدينة قدسيا، شمال غرب دمشق، أن مسلحي المعارضة الذين كانوا يسيطرون على المدينة وبلدة الهامة الملاصقة لها، قاموا أمس بتسليم أسلحتهم الثقيلة (مدافع هاون وقواذف آ.ر.ب.ج) للسلطات المختصة استكمالاً لخطوات المصالحة التي تسير بشكل جيد.

وبينت المصادر أن المسلحين كانوا أمس مشغولين بإجراء الوكالات لأقاربهم في محكمة قدسيا، وسط أجواء من الراحة والانفراج الذي سيطر على المدينة مع دخول «المصالحة» مراحلها الأخيرة، وقالت: إن الاستعدادات تجري لدخول ما بين 15 و20 باصاً صباح اليوم الخميس من أجل نقل المسلحين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب، وتم السماح لهم باصطحاب السلاح الخفيف، وسيرافقهم الهلال الأحمر السوري وأعضاء من لجنة المصالحة التي تم إنجازها بعيداً عن موظفي الأمم المتحدة.

وتابعت: المقرر أن تدخل الباصات اليوم ولكن هناك مساعي من لجنة المصالحة لتأجيل ترحيل المسلحين إلى يوم السبت بما يسمح لهم باستكمال إجراء الوكالات أصولاً أو إعطائهم فرصة إضافية للتفكير من أجل تسوية أوضاعهم دون المغادرة، وفعلاً فإن الكثير منهم بدأ يغير رأيه بهدف البقاء.

وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها أن أعداد المسلحين الذين سجلوا أسماءهم لمغادرة قدسيا وصل إلى نحو 200، ولمغادرة الهامة إلى نحو 150، إضافة لعائلاتهم ما يعني أن العدد الاجمالي الذي سيغادر قد يتراوح بين 1200 و1500 من المسلحين والأهالي، وهو رقم متحول كل لحظة وإلى انخفاض على اعتبار أن البعض يوافق على تسوية وضعه والبقاء في منزله.

وأكدت المصادر أن الجدية باستكمال الإجراءات العملية لـ«المصالحة»، على خلاف المرات السابقة، ترك انطباعاً إيجابياً بين أهالي المدينتين وحتى على مصالحهم حيث بدأت أسعار العقارات وإيجاراتها بالارتفاع مباشرة.

ورجحت المصادر أن تعود خدمات مؤسسات الدولة مع مغادرة المسلحين للمدينتين مباشرة، وخصوصاً فيما يتعلق بترحيل القمامة المتوقف منذ أكثر من أسبوعين تقريباً، وإدخال المواد الأساسية مثل الطحين والخضراوات والمحروقات، على أن يتم تدريجياً فتح الطرق إلى دمشق.

وناشدت المصادر السلطات المختصة بالتأكيد في المحافظة على أملاك المدنيين ومنازلهم ومحاربة ظاهرة التعفيش، وخصوصاً أن قسماً كبيراً من الأهالي يعيشون حالياً بدمشق ويتطلعون للعودة لمنازلهم، كما أن ظاهرة التعفيش ستترك آثارها السلبية على تجارب مصالحات أخرى مرتقبة بمحيط العاصمة.

وقدرت المصادر أن عدد المدنيين المتبقين في قدسيا بنحو 40 ألفاً وفي الهامة بنحو 20 ألفاً، على حين كان عدد الأهالي في المدينتين يصل لنحو 250 ألفاً مع بداية الأزمة، حيث استقبلت قدسيا حينها عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين لجؤوا إليها بعد سيطرة المسلحين على مخيم اليرموك.

بينما أكدت قناة «الميادين» أن اتفاق «قدسيا والهامة» دخل حيز التنفيذ أمس. وذكرت على موقعها الإلكتروني أن مسلحي قدسيا والهامة بدؤوا أمس بتسليم أسلحتهم إلى الجيش السوري تنفيذاً للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه أخيراً، معتبرة أن الاتفاق يختلف عن غيره من الاتفاقات السابقة في المناطق المأهولة بالسكان لأن الجيش سيدخل إلى المنطقة وسيستلم مواقع المسلحين هذه المرّة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى بدأت صباح الأربعاء بتسليم المسلحين الأسلحة المتوسطة والثقيلة، على أن يتم تسليم الأسلحة الفردية اليوم، حيث يفترض ألا يخرج المسلحون مع سلاحهم الفردي، وأن تغادر غداً قافلة تضم 150 مسلحاً من قدسيا والهامة برفقة 450 مدنياً مع عائلاتهم المؤلفة من 600 شخص عبر طرق متفق عليها نحو الشمال السوري.

وبحسب القناة ينص الاتفاق على تسوية أوضاع بين 300 إلى 400 مسلح من البلدتين، وعودة الفارّين من الخدمة الإلزامية إلى صفوف الجيش العربي السوري، على أن يلي انسحاب المسلحين دخول فوري لوحدات الهندسة من الجيش لتمشيط المنطقة، وأن تتبعها وحدات أخرى لاستعادة السيطرة على البلدتين،

موضحة أن هذه «نقطة جديدة في الاتفاقات التي باتت تعقدها الدولة السورية مع المجموعات المنسحبة وخاصة في محيط دمشق، على أن يلي ذلك إعادة تطبيع العلاقة مع الدولة وعودة الشرطة والخدمات إلى البلدتين».

وأشارت القناة إلى أن هذا الاتفاق ليس تسوية بل منعطف في مسار المصالحات أو التسويات، لكونه ينصّ على دخول الجيش وعدم بقاء المسلحين من دون عملية عسكرية واسعة أو مواجهة مكلفة في مكان مكتظ ومأهول بالمدنيين والنازحين من مناطق ساخنة مع الجيش، ولاسيما أن الجيش في هاتين البلدتين أبقى على روابطهما مع المدينة فلم يسمح للمسلحين بالانفراد بهما بل سمح للموظفين وطلاب المدارس والجامعات بالخروج والعودة إليهما على عكس ما حدث في الغوطة الشرقية، وهذا ما سرّع في «سقوط البلدتين من الداخل وقيام الأهالي بالتظاهرات المطالبة بخروج المسلحين منهما بعد أن هاجموا حواجز الجيش».

من جهتهم أكد نشطاء على فيسبوك أن خروج المسلحين سيبدأ غداً وأن الباصات الخضراء دخلت الهامة وقدسيا أمس تمهيداً لذلك، موضحة أن العملية يشرف عليها الهلال الأحمر العربي السوري.

وفي المقابل ذكر موقع «كلنا شركاء» المعارض أن لجنة المصالحة في بلدة الهامة بريف دمشق «توصلت إلى اتفاق مع قوات النظام لإنهاء الأعمال العسكرية في البلدة، ووقف إطلاق النار، مقابل إخراج العشرات من ثوار المدينة إلى الشمال السوري».

وبيّن الموقع المعارض أنه «بدأت عملية تسوية الأوضاع والمصالحات في المنطقة، حيث تم تسجيل حتى اللحظة نحو 110 أسماء لثوار في المنطقة لإخراجهم إلى الشمال السوري كما حصل في مدينة داريا بريف دمشق».

ومن شروط المصالحة: «أن تأخذ قوات النظام منطقة «العيون» بأكملها نظراً لموقعها الإستراتيجي في البلدة، لأنها منطقة عالية تكشف بلدة الهامة بأكملها، إضافة إلى تسليم كل السلاح الثقيل الموجود مع ثوار البلدة، وتسوية أوضاع المطلوبين للنظام والمتخلفين عن خدمة العلم» على حد قول موقع «الحل السوري» المعارض.

الوطن – وكالات – جانبلات شكاي

شام تايمز

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