ألمانيا .. اللاجئ الموقوف خطط لاستهداف مطار في برلين

أعلنت الاستخبارات الألمانية أن اللاجئ السوري جابر البكر الذي أوقف للاشتباه بالتخطيط لشن هجوم إرهابي كان يخطط لاستهداف أحد المطارات في العاصمة برلين.

ورغم أن السلطات الألمانية تسلمت المعلومات الأولية عن البكر البالغ من العمر 22 عاما بداية سبتمبر الماضي، إلا أن الأمر باعتقاله لم يصدر إلا بعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة بأنه اشترى مادة كيمياوية تعتبر ضرورية لصنع قنبلة

وبحسب وزير الداخلية الألماني فإن القبض على البكر جنب ألمانيا كارثة كتلك التي وقعت في بروكسل أو باريس .

وعثرت الشرطة على نحو كيلوغرامين من المتفجرات في شقة جابر البكر بمدينة تشيمنتز، وكان حصل على حق اللجوء العام الماضي في مقاطعة ساكسوني الألمانية، كما أشارت إلى أنه كان يعد حزاما ناسفا، معتبرة أن ذلك مؤشر على احتمال ارتباطه بتنظيم داعش أو مقلدا لأسلوبه .

وكان رئيس شرطة ساكسوني أكد أن لاجئين سوريين سيطروا على البكر وأوثقوا يديه وأبقوه في شقتهم قبل استدعاء الشرطة شمال شرق مدينة لايبتزيغ.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل شكرت السوريين الذين أبلغوا الشرطة عنه، في وقت حفلت مواقع التواصل الاجتماعي الألمانية بعبارات وتغريدات الثناء على اللاجئين السوريين الذين منعت مبادرتهم بالإبلاغ عن البكر وقوع هجوم خطير.

شام تايمز

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