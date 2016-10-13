الـ ” فيفا ” : هدف البلجيكي بنتيكي الأسرع في تاريخ كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي استغرق 8.1 ثانية لتسجيل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد أن هدف بنتيكي في المباراة التي أقيمت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بين منتخبي بلجيكا وجبل طارق حطم الرقم القياسي المسجل لهدف ديفيد غوالتيري من جمهورية سان مارينو عام 1993 بفارق 0.2 ثانية.

وبحسب قناة سكاي نيوز ، كان غوالتيري سجل هدفه بعد مرور 8.3 ثانية من مباراة التصفيات في مواجهة منتخب إنكلترا.

وساهم منتخب جبل طارق في تسجيل الفصل الجديد في تاريخ كأس العالم بثالث مباراة له في تصفيات كأس العالم بعد الانضمام إلى الفيفا في مايو الماضي.

شام تايمز

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