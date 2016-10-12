سواريز يرد على منتقديه بعدم الانتماء للأوروجواي

أبدى مهاجم منتخب أورجواي وبرشلونة الإسباني لويس سواريز انزعاجه من الأنباء التي اتهمته بادعاء الإصابة وعدم اكتراثه للعب مع منتخب بلاده في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا عام 2018.

تصريحات سواريز الغاضبة جاءت بعد أن قاد منتخب الأوروجواي للتعادل على أرض كولومبيا 2-2 وسجل الهدف الثاني الذي تقدم به منتخب بلاده قبل أن يتمكن منتخب كولومبيا من تحقيق التعادل، ليرفع بذلك رصيد الأوروجواي إلى 20 نقاط في المركز الثاني خلف البرازيل متصدرة المجموعة برصيد 21 نقطة.

وكان سواريز قد غاب عن مواجهة وفنزويلا التي أقيمت الجمعة الماضي بسبب الإصابة، ورغم ذلك حقق منتخبه الفوز بثلاثية نظيفة.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes