الخيانة تهدد مسيرة إنريكي وبرشلونة

يواجه لويس إنريكي، مدرب برشلونة الإسباني، أزمة خطيرة، تهدد مسيرته مع الفريق هذا الموسم، الذي استهله بنتائج مخيبة للغاية في الليجا.

وتتمثل الأزمة، في نشر إحدى الصحف الإسبانية، صورًا من خطط إنريكي، في تنفيذ الركلات الثابتة، وتمركز اللاعبين، التي اعتمد عليها المدرب، خلال مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بدوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة “سبورت” الكتالونية، اليوم الأربعاء، وصف إنريكي للتسريبات، بأنها “خيانة”؛ لأنها مستندات لا يطلع عليها إلا المقربون منه في الجهاز الفني، وكذلك اللاعبين.

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هذه الظاهرة، ليست هي الأولى داخل جدران النادي الكتالوني، مشيرة إلى أنها كانت موجودة، عندما كان الهولندي لويس فان جال، مدربًا للفريق.

وأشارت إلى أن فان جال، طلب التعاقد مع شركة أمن متخصصة لتركيب أجهزة تصنت، تفاديًا لتسريب خطط وتدريبات الفريق، وهو ما فعله عندما كان مديرًا فنيًا لمانشستر يونايتد، في الموسمين الماضيين.

يذكر أن برشلونة، فقد 8 نقاط في أول 7 جولات بالدوري الإسباني، ليتراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب، مبتعدًا بنقطتين عن ثنائي الصدارة أتلتيكو مدريد، وريال مدريد.

كووورة

شام تايمز

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