أغويرو: جوارديولا يمنحني حرية للإبداع

يرى المهاجم سيرجيو أجويرو أن الأسلوب الخططي لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يمنحه المزيد من الحرية في الهجوم رغم أن المدرب الإسباني “صعب الإرضاء”.

وأكد أجويرو – الذي أهدر ركلة جزاء خلال خسارة الأرجنتين 1-صفر أمام باراجواي أمس الثلاثاء في تصفيات كأس العالم – أنه يتمتع بحرية مع ناديه أكثر من منتخب بلاده.

وأبلغ أجويرو صحيفة “أولي” الأرجنتينية: “جوارديولا يريدني المهاجم رقم تسعة بشكل صريح.. لكنه يمنحني حرية أكبر أيضا. يطلب مني التحرك في كل المناطق الهجومية” مضيفا أن دوره مع الأرجنتين محدود بشكل أكبر.

وبدأ أجويرو الموسم بقوة بعد تعيين جوارديولا وسجل 11 هدفا في ثماني مباريات مع سيتي بجميع المسابقات.

وقال المهاجم البالغ عمره 28 عاما إنه ينفذ طلبات مدرب برشلونة السابق في الضغط على المدافعين.

وأردف قائلا “من الصعب إرضاء بيب في كل شيء. الشيء الجيد هو أنني اعتدت على ذلك وأضغط بشكل تلقائي على قلبي الدفاع.”

كووورة

شام تايمز

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