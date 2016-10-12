جو هارت يتحدث عن تصديه الأسطوري أمام سلوفينيا

تحدث الإنجليزي جو هارت حارس مرمى تورينو الإيطالي عن تصديه الإعجازي خلال مباراة سلوفينيا، التي انتهت بالتعادل السلبي مساء أمس الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، المقرر إقامتها عام 2018 في روسيا.

وقال هارت في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية: “جسمي تمزق بعد التصدي لهذه الكرة، لقد أبعدت الكرة من أقصى زاوية في المقص الأيسر، ووجدت صعوبة كبيرة في النهوض من النوم في اليوم التالي للقاء”.

كما كتب حارس مرمى تورينو الإيطالي المعار من مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “كانت مباراة صعبة للغاية، ولكن الأهم أننا حافظنا على سجلنا خاليًا من الهزائم، والسير بثبات نحو تحقيق الهدف الأكبر، بالتأهل لمونديال روسيا”.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة برصيد 7 نقاط بعد مرور 3 جولات، متفوقًا على ليتوانيا وسلوفينيا 5 نقاط، وإسكتلندا 4 نقاط، وسلوفاكيا 3 نقاط، ويقبع مالطة في ذيل الترتيب بدون رصيد.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes