الفنان السوري جهاد عبدو ينضم الى نقابة الفنانين الأمريكية

كشف الفنان السوري المعروف بمواقفه المعارض للنظام “جهاد عبدو”، أمس الثلاثاء، أنه أصبح عضواً في نقابة الفنانين في الولايات المتحدة الأميركية.

وكتب “عبدو” على صفحته الشخصية في “فيسبوك”: لم تأخذ العملية كثيراً من الوقت أو الجهد، بل على العكس تماماً، إذ قال لي النقيب .. تتشرف نقابة الفنانين في الولايات المتحدة الأمريكية لقبولك عضويتها .. ويسرّ النقابة أن تحمي حقوقك وترعى مصالحك وتفيد من خبراتك ومواهبك وإمكاناتك اللامحدودة في إغناء الصناعة الرائدة في العالم.

وأضاف أيضاً: حين وصلتني بطاقة العضوية بعد أيام قلائل تأثرت وأنا أقول في سريرتي أنا ودينيرو وسبيلبرغ وهانكس ونيكلسون زملاء ..!، وبعثوا لي قائمة بحقوقي كممثل في الولايات المتحدة وخارجها.

وأوضح الفنان السوري عبدو انه حصل على العضوية بعد أيام من الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم “ملكة الصحراء” أمام النجمة العالمية “نيكول كيدمان” والذي يخرجه “ڤيرنر هيرتزوغ”، وبعد ان صور مع “توم هانكس” في فيلم “هولوغرام للملك” من إخراج “توم تيكفر”.

وحول انتسابه للنقابة قال أيضاً: لم اعرف حينها أهمية ان أكون محمي من نقابة الفنانين حتى بدأت النقابة تدعوني لجلسات توعوية عن حقوق الممثل. حينها بكيت على سنوات مضت من عمري قضيتها دون حماية.

شام تايمز

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