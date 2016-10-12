نجل ترامب: تصريحات والدي المثيرة للجدل حول النساء كانت ثرثرة غير مقبولة

قال أريك ترامب نجل مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية إن تصريحات والده المثيرة للجدل حول النساء كانت ثرثرة لـ “ألفا” من الذكور، وكانت غير مقبولة.

ونقلت قناة “سي ان ان” عن أريك ترامب قوله “كلنا نخطأ ونعتذر لهذا أو ذاك. وكان ذلك ثرثرة بين اثنين من “ألفا الذكور” (كبار الذكور)، وإن ذلك كان خطأَ”.

وكان المرشح الجمهوري دونالد ترامب قد أكد سابقا أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي بعد توجيه انتقادات شديدة إليه إثر نشر شريط فيديو يروي فيه كيفية تحرشه بالنساء، قائلا إن “وسائل الإعلام والمؤسسة السياسية الحاكمة تطمح إلى إخراجي من السباق الانتخابي، لن أنسحب أبدا من السباق، لن أخيب أمل مؤيدي ترشيحي”.

ونشر ترامب فيديو قال فيه: “كنت مخطئا وأعتذر”، مضيفا أنه لا يعتبر نفسه “شخصا منزها عن الخطأ” ولم يحاول تقديم نفسه “كرجل مثالي”.

وتعرض ترامب لانتقادات شديدة بسبب هذه التصريحات حتى من قبل العديد من أعضاء الحزب الجمهوري.

وأشار استطلاع جديد للرأي العام إلى أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تتقدم على ترامب بـ8 نقاط بعد المناظرة الثانية بينهما.

شام تايمز

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