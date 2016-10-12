تيريزا ماي: القضاء صاحب القول الفصل في مسألة ارتكاب جرائم حرب في سوريا

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الأربعاء إن البت في أمر ارتكاب جرائم حرب في سوريا من عدمه مسألة يحسمها القضاء.

وكانت فرنسا قالت إنها تعكف على إيجاد سبيل يتيح لممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق في جرائم حرب تقول باريس إن القوات السورية والروسية ارتكبتها في شرق حلب.

وقالت ماي إن هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بإمكانية فرض منطقة حظر طيران في سوريا مثل من الذي سيكون بالمنطقة حتى يخضع للحماية وكيف سيتم فرضها ومن سيتولى ذلك.

وتابعت “الحل الواقعي الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا هو الانتقال السياسي وحان الوقت لأن تقبل روسيا بذلك.”

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes