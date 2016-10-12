بحث حالات استيفاء رسوم البيوعات العقارية ورسم الطابع وآليات تقديرها وتحصيلها

ناقش المشاركون في ندوة الرسوم المالية التي اقامتها اليوم غرفة تجارة دمشق ضمن نشاطها الأسبوعي “ندوة الأربعاء التجاري” حالات استيفاء رسوم البيوعات العقارية ورسم الطابع وآليات تقديرها وتحصيلها والمكلفين بها والجهات التي يتم تسديد هذه الرسوم لديها.

وأكد نائب رئيس الغرفة عمار البردان أهمية الندوة في تسليط الضوء على الحالات التي يتم من خلالها تسديد الرسوم والغرامات المترتبة في حال عدم التسديد وكيفية الاعتراض وإعطاء كل ذي صاحب حق حقه سواء كان المكلف أو الخزينة العامة للدولة.

من جهته أوضح مدير الضرائب على العقارات في الهيئة العامة للضرائب والرسوم عماد الآغا أهمية اطلاع المكلفين وإرشادهم إلى واجباتهم وحقوقهم انطلاقا من مبدأ الشفافية وبناء علاقة تعاون مع المكلف تقوم على الثقة والوضوح مبينا أن القانون 41 لعام 2005 يوضح حالات فرض الضريبة على العقارات المباعة من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ومن في حكمهم من غير السوريين.

وأشار الآغا إلى أن احتساب ضريبة البيوع العقارية تستند إلى القيمة المالية القطعية للعقار المباع حسب نوعه سواء كان سكنيا أو تجاريا او اراضي أو منشآت صناعية والتي يتم استيفاؤها من واقع القيد المالي القطعي للعقار المباع.

بدوره قدم معاون مدير التشريع في هيئة الضرائب والرسوم احمد وقاف شرحا حول رسم الطابع وطرق وآليات وإجراءات تحصيله وتسديده وانعكاس هذا الرسم على القطاع الإداري والاقتصادي في الدولة مبينا أن هذا الرسم يفرض على جميع العقود والوثائق والصكوك بأي اتجاه ويقسم إلى نوعين رسم نسبي ورسم مقطوع بحسب طبيعة العقد او النشاط أو الحركة لأي وثيقة موقعة رسميا داخل الأراضي السورية التي تشمل السفارات السورية.

كما شرح وقاف كيفية التسديد والمهل الزمنية لكل نوع منه وغرامات التأخير التي تعادل ثلاثة امثال الرسم والتي تتسبب بالكثير من الإشكاليات حيث تظهر العديد من المشاكل حول بعض العقود وطرق التبليغ وقنواته مبينا أن العقود التجارية التي تجري بالمراسلة معفية من هذا الرسم وكذلك جميع العقود داخل المناطق الحرة بين المستثمرين والتي تتعلق بأعمال تتم داخل المنطقة الحرة إلا في حال دخل طرف جديد أو ثالث من خارجها عندها يترتب فرض هذا الرسم.

سانا

شام تايمز

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