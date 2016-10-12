انفجار أول آيفون 7 في يد مستخدمه في الصين

ذكرت مجلة China Daily الصينية أن هاتف آيفون 7 انفجر وهو في يد مستخدمه في الصين حين إجرائه مكالمة فيديو عن طريق الهاتف.

وبحسب المجلة انقسم الهاتف إلى قسمين بعد انفجاره، كما أصيب الشاب بجروح طفيفة في الوجه واليدين.

وذكر فرع آبل في الصين أنهم أبلغوا الفرع الأساسي للشركة في الولايات المتحدة بالحادث الذي يعد الأول من نوعه في الصين.

من جانبه أكد مالك الهاتف الذي تعرض للحادث أنه عازم على طلب تعويض عن الضرر الذي أصابه جراء الانفجار، وبحسب الشاب لم يستخدم لشحن الهاتف سوى الشاحن الأصلي للجهاز، كما أنه لم يعلن عن المكان الذي اشترى منه الهاتف.

وفي أواخر شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري نشر أحد مستخدمي موقع Reddit صورة لهاتف أيفون 7، بعد أن تعرض للانفجار وهو في طريقه إليه من متجر أبل داخل عبوته.

وانتشرت صور الهاتف المنفجر بسرعة كبيرة من الموقع المذكور إلى باقي مواقع الانترنت، وهي تبين احتراق الهاتف وعلبة التغليف الخاصة به ما أدى إلى تصاعد المخاوف من انتشار هذه المشكلة لتشمل هواتف شركات أخرى.

وقام مستخدم Reddit بنشر صور تظهر انكسار خلفية هاتفه أيفون 7 بلس، وأشار إلى أن هذا الحادث وقع في أثناء رحلة إيصال الهاتف إليه، قبل أن يستخدمه.

وبالرغم أن بطارية آيفون 7 وغيرها من بطاريات الهواتف الذكية الجديدة الأخرى تعتبر آمنة نوعا ما، إلا أنها قد تصبح خطيرة على المستخدم في حال تعرضها للثقب، حيث سيؤدي ذلك إلى انفجارها واحتراق الهاتف.

شام تايمز

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