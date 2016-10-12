إحالة المكلفين بمراقبة عمل محطة وقود حاميش إلى القضاء

أحال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عناصر حماية المستهلك المكلفين بمراقبة عمل محطة وقود حاميش إلى القضاء لإهمالهم وتقاعسهم بأداء مهامهم وواجباتهم الوظيفي

ويأتي هذا القرار عقب قيام وزير التجارة الداخلية خلال اليومين الماضيين بجولات ميدانية مفاجئة للمحطة حيث لاحظ تكرار إهمال عناصر حماية المستهلك المذكورين وتقاعسهم وعدم تلافيهم الملاحظات الموجهة لهم سابقا واستدراكها .

وكان الوزير الغربي أعفى بداية الشهر الجاري مدير مخبز جرمانا الآلي من منصبه على خلفية ملاحظة تدني الأداء والجودة في إنتاج رغيف الخبز .

شام تايمز

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