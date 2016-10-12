مفاضلة لملء الشواغر لمفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية لكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر لمفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة للعام الدراسي 2015-2016 ولجميع أنواع المفاضلات عام -موازي- محافظات شرقية- ذوي شهداء- هيئة تدريسية- سوري غير مقيم- عرب وأجانب ووفق الحدود الدنيا المعلنة لكل اختصاص ووفق الشواغر المتوافرة لهذه المفاضلات.

كما أصدرت الوزارة نتائج المفاضلة العامة للثانويات المهنية للعام الدراسي 2016- 2017 ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقعي المفاضلة ووزارة التعليم العالي.

وكانت الوزارة حددت موعد تقديم الطلبات إلى مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2016-2017 اعتبارا من السادس عشر من الشهر الجاري ولغاية العشرين منه وذلك في المراكز المعتمدة بجامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس.

وأصدرت وزارة التعليم العالي السبت الماضي نتائج المفاضلة العامة للفرع العلمي والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2016- 2017.

سانا

شام تايمز

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