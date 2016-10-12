قصف على مناطق بريفي دمشق وحمص و حلب .. سانا : الجيش يواصل إنجازاته بريف حماة الشمالي ويوجه ضربات للارهابيين بريفي حلب الشرقي والجنوبي

سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم الاربعاء, جراء قصف استهدف مدينتي دوما وعربين بريف دمشق وحيي الفردوس والمعادي بحلب ومدينة تلبيسة بريف حمص.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطواجراء قصف جوي وصاروخي استهدف مدينتي دوما وعربين بريف دمشق.

وتتواصل العمليات العسكرية في عدة مناطق بالغوطتين الغربية والشرقية بريف دمشق, بالتزامن مع معارك, الامر الذي يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى.

وفي ريف حمص, قالت مصادر معارضة ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف من الطيران الحربي طال مدينة تلبيسة بريف المحافظة.

وفي حلب, أشارت مصادر معارضة الى ان قتلى وجرحى قضوا جراء قصف طال حيي الفردوس والمعادي في المدينة.

وكانت احياء الفردوس والميسر والقاطرجي وبستان القصر في مدينة حلب تعرضت امس لقصف, مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.

وتعرضت عدة احياء في مدينة حلب لقصف جوي, مما ادى الى سقوط قتلى , وخروج مشاف ميدانية , وحدوث اضرار مادية بالبنى التحتية, وسط محاولات للنظامي اقتحام الاحياء الشرقية, الخاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ولاقت الاحداث التي شهدتها مدينة حلب ادانات دولية واسعة ومناشدات بضرورة وقف القصف وادخال مساعدات انسانية لانهاء ماوصفوه بالكارثة والمآساة”, كما عجز مجلس الامن عن التوصل لقرار من شأنه أن يوقف الأعمال القتالية في حلب وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية لسكانها .

فيما أشار مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إلى :

الجيش العربي السوري يواصل إنجازاته في ريف حماة الشمالي ويوجه ضربات قاصمة للتنظيمات الإرهابية في ريفي حلب الشرقي والجنوبي

وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بتغطية من الطيران الحربي ضربات مكثفة على مناطق انتشار التنظيمات الارهابية وطرق امدادها في مدينة حلب وريفها الجنوبي والغربي.

وأشار مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إلى أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري “دمر خلال طلعاته المركزة صباح اليوم العديد من الآليات والمدرعات والمقرات للتنظيمات الارهابية وقضى على أعداد كبيرة من أفرادها في بلدات وقرى خان طومان والزربة والبرقوم وأبو شليم ومعراتا وكفرناها” بالريف الجنوبي والغربي.

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش ” دمرت خلال حربها على الإرهاب التكفيري تحصينات وتجمعات واليات للتنظيمات الارهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” في حيي الراشدين4 والراشدين5 ” الواقعين على الأطراف الغربية لمدينة حلب.

وأقع الطيران الحربي السوري أمس عشرات القتلى من ارهابيى تنظيم “داعش” بينهم متزعمون سعوديون فى محيط الكلية الجوية شمال دير حافر بريف حلب الشرقي.

سلسلة غارلت على مقرات وتحصينات التنظيمات الإرهابية في ريف اللاذقية الشمالي

وأكد المصدر العسكري أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ صباح اليوم سلسلة غارات على تجمعات وتحصينات التنظيمات الارهابية المنتشرة في اقصى ريف اللاذقية الشمالي.

وأفاد المصدر بأن الغارات الجوية أسفرت عن “تدمير مقرات للتنظيمات الارهابية وعدد من الآليات بعضها مزود برشاشات وأخرى تقل عددا من الإرهابيين في قرى كمعايا وبعربايا وتردين وكباني وجبل كفر سندو” بالريف الشمالي.

وأحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة أمس محاولات التنظيمات الإرهابية الهجوم على تلة رشا وحنشبا بريف اللاذقية الشمالي ودمرت لهم عربة وأعطبت دبابة وقضت على العديد من أفرادها.

تدمير تجمعات ومراكز رصد وآليات للتنظيمات الارهابية في ريفي حمص الشرقي والشمالي

كما نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري عدة طلعات على تجمعات ومقرات لتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجين على لائحة الارهاب الدولية في ريفي حمص الشرقي والشمالي.

وذكر المصدر العسكري أن الطلعات الجوية تركزت على تجمعات ومحاور تحرك لإرهابيي تنظيم “داعش” شمال تلة الصوانة بمنطقة حويسيس وشرق قرية أبو العلايا وفي قريتي جباب حمد وضبعة المله الواقعة شرق مدينة حمص بنحو 50 كم.

وأشار المصدر إلى “تدمير تحصينات وآليات بعضها مزود برشاشات لإرهابيي التنظيم التكفيري خلال الطلعات الجوية والقضاء على أعداد كبيرة منهم”.

وأسفرت الضربات الجوية أمس على تجمعات إرهابيي “داعش” في قريتي جباب حمد ورسم حميدة وشمال المحطة الثالثة وجنوب الباردة وشرق القريتين عن تدمير أوكار وآليات بعضها مزود برشاشات وإيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين.

وفي الريف الشمالي “كبد الطيران الحربي السوري التنظيمات الإرهابية التابع أغلبها لتنظيم “جبهة النصرة” خسائر فادحة بالافراد ودمر مراكز رصد وآليات مزودة برشاشات في قرى وبلدات الوازعية ودير فول والسعن الأسود والرستن وشمال الغنطو” وفقا للمصدر العسكري.

ودمرت وحدات من الجيش بإسناد من سلاح الجو السوري امس نقاطا محصنة وآلية دفع رباعي وقضت على عدد من الارهابيين التكفيريين من بينهم متزعم ميداني في “جبهة النصرة” في منطقة السعن وتلبيسة وكفرلاها وتل دهب بالريف الشمالي.

سلاح الجو في الجيش العربي السوري يقضي على إرهابيين من “جيش الفتح” ويدمر لهم دبابات وآليات في ريف حماة الشمالي

في هذه الأثناء كبد الطيران الحربي السوري إرهابيي “جيش الفتح” المرتبط بنظامي أردوغان الإخواني وآل سعود الوهابي خسائر فادحة بالأفراد والآليات في ريف حماة الشمالي.

وذكر المصدر العسكري أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ صباح اليوم سلسلة من الضربات على تجمعات ومقرات وطرق إمداد التنظيمات الارهابية في قرى وبلدات طيبة الإمام ولطمين وزور الحيصة واللطامنة ومحيط صوران وتلتي الدوير والزعتر بالريف الشمالي.

وأكد المصدر أن الضربات الجوية ” أوقعت العشرات من أفراد التنظيمات الإرهابية قتلى ومصابين ودمرت لهم عددا من الدبابات والآليات بعضها مزود برشاشات”.

ودمر الطيران الحربي السوري أمس مقرات وأرتال آليات للتنظيمات الإرهابية وقضى على أعداد من افرادها في معردس وتل بزام ومحيط معان وعطشان وأم حارتين ومورك وسكيك وصوران.

وحققت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة خلال اليومين الماضيين تقدما كبيرا في ريف حماة الشمالى حيث أعادت الأمن والاستقرار الى بلدتي كوكب والكبارية وقرية كراح وسيطرت على مزارع كراح الغربية ومحطة القطار بعد أن قضت على آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية فيها.

وحدات من الجيش تقضي على إرهابيين وتدمر لهم آليات ومرابض مدفعية وهاون في منطقة درعا البلد والريف الشمالي الشرقي

إلى ذلك دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مرابض مدفعية وهاون وتجمعات وتحرك آليات للتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في منطقة درعا البلد والريف الشمالي الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش “”قضت على العديد من الإرهابيين التابع أغلبهم لتنظيم “جبهة النصرة” ودمرت لهم آليات تقل عددا منهم وأخرى مزودة برشاشات خلال عمليات مركزة نفذتها ضد تجمعاتهم وخطوط إمدادهم شرق بلدة الحراك”” الواقعة شمال شرق مدينة درعا بنحو 30 كم.

وأشار المصدر في وقت لاحق إلى أن وحدة من الجيش “دمرت صباح اليوم مربضي مدفعية وهاون ومدافع رشاشة للتنظيمات الإرهابية شمال غرب جسر قرية الغارية الغربية” بالريف الشمالي الشرقي.

ودمر الطيران الحربي السوري أمس آليات وتحصينات للتنظيمات الإرهابية وقضى على العديد من أفرادها شرق بلدتي ابطع وداعل بالريف الشمالي.

وفي منطقة درعا البلد لفت المصدر العسكري إلى أن وحدة من الجيش “كبدت التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد الحربي ودمرت مربض هاون لهم قرب حديقة الأربعين ووكرين يتحصن فيهما عدد من الإرهابيين في حيي المخيم والحمادين”.

وكان إرهابيون يتحصنون في منطقة طريق السد ومخيم النازحين بدرعا البلد استهدفوا أمس مدرسة ذات النطاقين للتعليم الأساسي وحي شمال الخط بثلاث قذائف صاروخية تسببت في استشهاد 7 أشخاص بينهم 6 أطفال من المدرسة وسقوط 20 جريحا بعضهم في حالة خطرة.

شام تايمز

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