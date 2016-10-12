مسؤول أمني بريطاني سابق ينتقد دعوة وزير خارجية بلاده للتظاهر أمام السفارة الروسية في لندن ويعارض اقامة منطقة حظر جوي هناك

لندن ـ “شام تايمز”: انتقد مسؤول أمني بريطاني سابق دعوة وزير خارجية بلاده، بوريس جونسون، للتظاهر أمام السفارة الروسية في لندن من أجل وقف الحرب الدائرة في سوريا، وعارض الاقتراحات المطالبة باقامة منطقة حظر جوي هناك لحماية المدنيين.

وابلغ جون ساورز الرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من الضروري “أن نضع في اعتبارنا حماية السفارة الروسية ودبلوماسييها في لندن، بدلاً من الدعوة لتنظيم مظاهرات أمامها بسبب موقف موسكو من الأزمة في سوريا”.

وقال “نتذكر جيداً ما حدث لسفارتنا في طهران. ومع أننا نستبعد وقوع هجوم مماثل على سفارتنا في موسكو، إلا أنه يتعين علينا توخي الحذر من عواقب الأمور التي ندعو إليها”، في اشارة إلى دعوة جونسون للتظاهر أمام السفارة الروسية في لندن.

ورفض المسؤول الأمني البريطاني السابق الدعوات المطالبة باقامة منطقة حظر جوي في سوريا لمنع المقاتلات والمروحيات الروسية والسورية من قصف حلب، مضيفاً “هذه الدعوات شكّلت خياراً قبل ثلاث أو أربع سنوات، غير أنها لم تعد واقعية اليوم”.

كما استبعد امكانية اشراك قوات منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو القوات الامريكية في مسرح العمليات نفسه حيث تعمل القوات الروسية، محذراً من أن من شأن ذلك “أن يؤدي إلى وقوع اشتباك مباشر بينهما”.

وفيما أقرّ ساروز بأن بريطانيا وحليفاتها “لا تتعامل مع روسيا والصين كقوتين عظميين يمكن أن تسببا لها قدراً كبيراً من الضرر”، شدد على ضرورة “تجنب السير على أي طريق يؤدي إلى المواجهة المباشرة معهما”.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قال في جلسة طارئة لبرلمان بلاده حول سوريا إنه “يود أن يرى مظاهرات أمام السفارة الروسية بلندن”، متسائلاً “أين هو تحالف أوقفوا الحرب من ذلك في هذه اللحظة؟”.

شام تايمز

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