موسكو: اتهامات جونسون لنا بقصف قافلة المساعدات تعكس ” هستيريا الخوف مننا”

ردت وزارة الدفاع الروسية, يوم الاربعاء, على الاتهامات التي وجهها وزيرالخارجية البريطاني بوريس جونسون لموسكو حول استهدافها قافلة امساعدات في سوريا, واعتبرها تعكس “هستيريا الخوف من روسيا”.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن المتحدث باسم الوزارة ايجور كوناشينكوف قوله, في بيان, “لم تكن هناك طائرات روسية في منطقة قافلة المساعدات المتجهة إلى حلب.. هذه حقيقة.”

وكان وزير الخارجية البريطاني اشار يوم الثلاثاء الى ان كل الأدلة المتاحة تشير إلى مسؤولية روسية عن استهداف قافلة المساعدات بسوريا , في حادثة اعتبرها “عمل مروع”.

وتعرضت 31 شاحنة تنقل مساعدات من الامم المتحدة والهلال الاحمر السوري الى 78 الف شخص في أورم الكبرى بحلب لهجوم ليل 19 ايلول.

وسقط قتلى وجرحى, بينهم مدير مركز الهلال الاحمر السوري وعدد من الموظفين والمتطوعين الآخرين، جراء قصف جوي استهدف قوافل المساعدات الانسانية في منطقة اورم الكبرى بريف حلب الغربي, في حادثة وصفتها مصادر معارضة “بالمجزرة.”

ووجهت عدة دول اصابع الاتهام لروسيا والنظام السوري, الا ان الحكومة السورية نفت ذلك, متهمة “مجموعات ارهابية” باعتبار المنطقة, التي وقعت فيها الهجوم, خاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة, كما نفت روسيا ضلوعها في الحادث, داعية الى اجراء “تحقيق محايد”، كاشفة عن تواجد طائرة أمريكية قرب المنطقة مكان الحادثة.

شام تايمز

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