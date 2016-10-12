عروس تجمع مال شهر العسل على الطريقة الصينية: السماح للمدعوين بلمس ثدييها

لندن ـ “شام تايمز”: لجأت عروس صينية في منتصف العقد الثاني من العمر لاستخدام التقاليد المتبعة في بلادها لجمع تكاليف شهر العسل، لعدم قدرتها وعريسها على تحمل نفقاته.

وقالت صحيفة (ديلي ميرور) إن العروس الشابة اظهرت ثدييها من فستان عرسها، وسمحت لكل متبرع بالمال لشهر عسلها من الضيوف بلمسهما.

واضافت أن ضيوف حفل الزفاف لم يخيبوا أمل العروس، واصطف الكثير منهم في طابور أمامها للتبرع بالمال مقابل لمس ثدييها، ولم يقتصر اللمس على الرجال وشاركت به النساء أيضاً.

واشارت الصحيفة إلى أن المتبرعين من الجنسين حرصوا على التقاط صور وهم يقدمون المال للعروس ويلمسون ثدييها، وكان الهدف من وراء ذلك نبيلاً بالنسبة للنساء على الأقل، وهو تمكين الزوجين من دفع تكاليف شهر ا لعسل.

وتنتشر هذه التقاليد الغريبة بحفلات الزفاف في الصين وأجزاء أخرى من آسيا.

شام تايمز

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