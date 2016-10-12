بالفيديو .. مغامر يتدلى من طائرة بعد فشله بالقفز المظلي

أظهر مقطع فيديو مريع تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط مغامر من طائرة وتعلقه من قدمه بعجلتها، بعد محاولته القفز بمظلته من الطائرة، وفق ما ورد في صحيفة الصان البريطانية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مثبتة في خوذة المغامر، الرجل وهو يتدلى من الطائرة رأساً على عقب أثناء طيرانها على علو مرتفع.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، تمكن زملاء المغامر من إنقاذه من الموقف الذي كاد أن يودي بحياته بعد أن قاموا بفك الجزء العالق من مظلته وتحريره ليطير بحرية في السماء ويهبط بسلام على الأرض في نهاية المطاف.

وبحسب موقعه الخاص على الإنترنت، فإن المغامر الذي يدعى مايلز لديه سجل حافل في القفز المظلي، حيث قام بـ 7200 قفزة مظلية بالإضافة إلى 4000 قفزة من مواقع ثابتة.

من الجدير بالذكر بأن مايلز أحرز رقماً قياسياً بعدد القفزات الثابتة حيث قام بـ 57 قفزة خلال 24 ساعة بينما قام بـ 737 قفزة خلال عام واحد.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes