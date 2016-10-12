بالفيديو .. لحظة سطو لصين مسلحين بغصن شجرة على متجر أسترالي

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً صادماً يظهر لحظة قيام لصين بالسطو على متجر بمدينة سيدني الأسترالية، قبل أن يواجههما صاحب المتجر بشجاعة و يطردهما من المكان.

استخدم لصان غصن شجرة في عملية سطو على متجر حيث هددا صاحبه ألان توه (66 عاماً) وطلبا منه النقود الموجودة في الصندوق، الأمر الذي اضطر الأخير لإعطائهما مبلغ 800 دولار فضلاً عن هاتفه الذكي.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، رصدت كاميرا المراقبة في المتجر الحادث حيث أظهرت صاحب المتجر وهو يخرج سكيناً أثناء انشغال اللصين عنه ويطاردهما في شارع ماكبيرني بمنطقة كابراماتا.

وقال آلان معلقاً على الحادث “أخرجت السكين لأدافع عن نفسي، وعندما شاهد اللصين السكين لاذا بالفرار فقمت بمطاردتهما”.

ويذكر بأن آلان يدير المتجر منذ 20 عاماً بعد أن هاجر إلى أستراليا من فيتنام في 1990 بحثاً عن حياة أفضل.

ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى في الحادث، لكن الشرطة تقول بأن آلان كان عرضة لخطر كبير من اللصين لو أنهما قررا مواجهته، بحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes