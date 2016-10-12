السعودية : طالبة طب تصور جثثاً في مشرحة و تنشرها على سناب شات

أثارت طالبة في كلية الطب بجدة كثيراً من الجدل بتصويرها جثث موتى مغطاة في المشرحة، ثم نشر الصور على حسابها بـ “سناب شات”، وفقاً لما نقلته صحيفة أنحاء السعودية.

والتقطت الطالبة عدة صور ترصد لحظة دخول الطالبات للمشرحة، والجثث المسجاة والمغطاة، والخوف الذي كانت تشعر به، ونشرتها مرفقة بتعليقات و “إيموجيات” (صور رمزية تعبيرية) كان بعضها ضاحكاً.

وعبر كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن امتعاضهم من هذا الفعل الذي لا يحترم حرمة الجثث ويمتهنها بهدف الاستعراض، مؤكدين أن “لفت الانتباه” صار هوساً لدى كثير من الشباب ما تسبب بارتكابهم لمخالفات فادحة تهين حرمة الميت وتعرضهم في نفس الوقت لخطر المساءلة.

ولم تذكر الصحيفة السعودية المزيد من التفاصيل هول هوية الطالبة أو الإجراء الذي اتخذ من قبل الجامعة لمحاسبتها على هذا السلوك.

شام تايمز

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