استقالة مدرب منتخب الصين بعد الهزيمة أمام أوزبكستان

اعلن مدرب المنتخب الصيني لكرة القدم غاو هونغبو استقالته من منصبه بعد الخسارة امام اوزبكستان صفر-2 الثلاثاء في طشقند في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى في الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وهذه الخسارة الثالثة للصين في 4 مباريات وتذيلت المجموعة بنقطة يتيمة من تعادل سلبي مع ايران.

وكشف هونغبو لموقع الاتحاد الاسيوي بعد المباراة “تحدثت مع مسؤولي الاتحاد الصيني لكرة القدم قبل المباراة، وقد اتفقنا أنه إذا لم نحقق نتيجة إيجابية أمام أوزبكستان فإنني سأتنحى”.

وختم “نتيجة لهذه الخسارة، أعلن انتهاء عملي مع منتخب الصين الوطني، وأريد أن أشكر الجماهير التي ساندتنا خلال المباريات، وأتمنى للمنتخب أن يصبح في وضع أفضل في المستقبل، وسوف نتقابل في كرة القدم من جديد”.

( AFP )

شام تايمز

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