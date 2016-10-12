بريطانيا تحظر ساعة “ أبل ” الذكية داخل الاجتماعات الرسمية

حذرت رئاسة الوزراء البريطانية، جميع المسؤولين، من ارتداء ساعة أبل الذكية داخل الاجتماعات الرسمية، وذلك خوفًا من عمليات التجسس عبر ميكروفون الساعة، وفقًا لما نشره موقع “ذي فيرج” التقني.

وبحسب شبكة إرم نيوز ، تأتي تلك التحذيرات، على خلفية اتهام الحكومة الأمريكية لروسيا، بأنها تقف وراء الهجوم الشرس على الحزب الديمقراطي، الذي وقع الشهر الماضي.

في سياق متصل، رفعت الحكومة البريطانية، تحذيراتها هي الأخرى فيما يخص ارتداء ساعة “أبل” داخل الاجتماعات الحكومية الرسمية، خوفًا من التجسس.

يُذكر أن رئاسة الوزراء البريطانية تمنع اصطحاب الهواتف الذكية إلى داخل الاجتماعات الرسمية منذ العام الماضي.

شام تايمز

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