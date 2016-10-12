كولومبيا تخطف تعادلا بطعم الفوز من أوروجواي

أفلت المنتخب الكولومبي لكرة القدم من فخ الهزيمة أمام ضيفه منتخب أوروجواي، وانتزع تعادلا ثمينا 2-2 معه مساء اليوم، الثلاثاء، في الجولة العاشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وعزز منتخب أوروجواي موقعه في صدارة جدول التصفيات رافعا رصيده إلى 20 نقطة مقابل 17 نقطة لمنتخب كولومبيا في المركز الرابع، ولكن كلاهما أصبح مهددا بفقدان مركزه الحالي في جدول التصفيات مع انتهاء باقي مباريات الجولة.

وافتتح آبيل أجيلار التسجيل في المباراة بهدف التقدم للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 15، ولكن منتخب أوروجواي رد بهدفين أحرزهما كريستيان رودريجيز، ولويس سواريز في الدقيقتين 27 و73، قبل أن يحرز ياري مينا هدف التعادل للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 84.

شام تايمز

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