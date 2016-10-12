بالفيديو .. بريطاني يدعي أنه مسلم مشرد ليرصد ردة فعل المارة

“أنا مشرّد” عبارة على كرتون مقوى حملها شاب بريطاني مسلم وهو يجثو على ركبتيه مرتدياً عباءة إسلامية في أحد الشوارع البريطانية بهدف رصد ردة فعل المارة تجاهه، وحرص على توثيق التجربة بالفيديو لنشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وحاول المدون الشاب صاحب حساب “هاستر فلوكس” على يوتيوب استعطاف المارة بهذه اللافتة المقتضبة لمعرفة نظرة المارة اللندنيين إلى الرجل المسلم الذي لا يمتلك مأوى له.

وبحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، فقد فوجئ بردات فعل المارة لدرجة دفعه كرم إحدى الفتيات معه إلى وقف الاختبار وكشف حقيقته ليرجع لها 50 جنيهاً استرلينياً (نحو 60 دولار أمريكي) تبرّعت له بها حين صادفته أثناء مرورها بجانبه مع مجموعة من صديقاتها.

وأفادت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن الشاب ساليمي باكستاني الأصل، يصوّر أشرطة فيديو عن هذا الموضوع منذ نحو عام عبر حسابه على يوتيوب لكنها التجربة الاجتماعية الأولى له، وفقاً لتأكيده.

وتعليقاً على هذه التجربة، قال: “كنت المشرّد الوحيد الجالس لمدة ساعة تقريباً قرب الرصيف، وخلال هذه الأثناء اقترب مني نحو 20 شخصاً لتقديم يد العون”.

شام تايمز

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