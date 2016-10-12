عمر السومة يواجه النجم العالمي ليونيل ميسي في قطر

أعلن نادي أهلي جدة السعودي اليوم (الإثنين)، مواجهة فريق برشلونة الإسباني ودياً، في 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي بيان منشور على الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “بناء على الشراكة المميزة مع الشريك الاستراتيجي للنادي بشركة الخطوط القطرية، تلقى الفريق الأول بالنادي الأهلي دعوة لخوض مباراة ودية أمام برشلونة الإسباني”.

وأضاف البيان “سيخوض برشلونة اللقاء بكامل نجومه في الثالث عشر من كانون الأول المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تعزيزاً للشراكة بين الناديين والخطوط الجوية القطرية الراعية لهما”.

وسيكون أهلي جدة خامس فريق عربي يواجهه برشلونة، إذ سبق له مواجهة الأهلي المصري (ثلاث مرات) الأولى العام 1961، وفاز وقتها الفريق الكتالوني بستة أهداف لهدف، ثم العام 2007، وفاز خلالها برشلونة برباعية نظيفة، والأخيرة العام 2009، وحقق خلالها برشلونة الفوز بأربعة أهداف لهدف.

كما لعب برشلونة مع كاظمة الكويتي في 2009 بمناسبة بمرور 45 عاماً على تأسيس النادي الكويتي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وواجه السد القطري برشلونة في أول مباراة رسمية لفريق عربي أمام منافس إسباني، وذلك في نصف نهائي كأس أندية العالم 2011، وتغلب الكتالوني على منافسه برباعية نظيفة.

وفي مباراة ودية العام 2012، زار برشلونة طنجة لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الإسباني بثمانية أهداف من دون رد.

(ANADOLU)

شام تايمز

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