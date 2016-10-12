إستمرار عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى جرابلس

وصل عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى مدينة جرابلس، في ريف حلب شمالي سوريا، منذ تحريرها من يد تنظيم “دعش” الإرهابي في عملية درع الفرات، إلى 5 آلاف و176 شخصًا.

ويتقدم الراغبون من السوريين في العودة إلى جرابلس، بطلب إلى ولاية غازي عنتاب (جنوبًا).

وبعد حصولهم على إذن الولاية، يستكملون إجراءاتهم في مديرية الهجرة بالولاية، قبل أن يعبروا الحدود إلى سوريا.

وفي هذا الإطار عبر نحو 100 سوري غالبيتهم من الأطفال والنساء، اليوم الثلاثاء، من معبر “قارقامش”، المحاذي لجرابلس، عقب استكمال إجراءتهم.

وقال مدير إدارة الهجرة في الولاية، أوقتاي بهتشه جي، إن “عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ بدء منح الولاية لأذونات العبور بلغ 5 آلاف و176 شخصًا”.

وأوضح بهتشه جي، أن “عودة السوريين لا تزال مستمرة، حيث يواصل السوريون تقديم طلبات للحصول على أذونات العودة”.

(ANADOLU)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes