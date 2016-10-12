بالفيديو .. “شام ر3” سلاح آلي جديد من ابتكار الجيش الحر

بثت شبكة حلب نيوز ومؤسسة فجر الشهباء شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر انتاج الجيش السوري الحر سلاحاً رشاشاً يدار عن بعد، حمل اسم “شام ر3”.

وبحسب شريط الفيديو، فإن الرشاش الآلي “شام ر3” يمكنه التحكم به عن بعد، وقادر على ضرب أهداف عسكرية للعدو، عبر رصدها بشاشة تلفاز والتحكم عبر “قبضة” تُسير الرشاش وفق الهدف المطلوب، حيث يتميز بأنه يعطي أماناً للمقاتلين وسهولة في الحركة، ونقطة قوة في خطوط القتال.

و ذكر “محمد عمران” مدير مؤسسة “شام” المصنعة للسلاح ، أن الرشاش يوفّر ميزة الرمي رشاً ودراكاً، حيث تعتمد آلية السلاح على تركيبه في مكان حرج ، ويكون فريق العمل في مكان آمن وبعيد عن الجهاز، وتتم إدارته عن بعد من خلال شاشة تلفاز.

كذلك يتميز الرشاش الآلي بإمكانية الحركة بشكل أفقي وعمودي، ويحقق درجة عالية من الأمان، بالإضافة لتوفير كمية كبيرة من الذخيرة، حيث لا حاجة للرمايات العشوائية لسهولة إصابة الهدف بطلقة واحدة بشكل دقيق ومريح.

والجدير بالذكر أن الفصائل الثورية تمكنت خلال السنوات الماضية من تصنيع بعض المدافع والصواريخ والقذائف ضمن معامل وورشات في حلب وإدلب وريف دمشق.

شام تايمز

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