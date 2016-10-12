بطل العالم السابق: نيمار أفضل لاعب برازيلي في آخر 15 عاما

امتدح الدولي البرازيلي السابق ماركوس كافو مواطنه نيمار دا سيلفا، مؤكدا أن “البرازيل لم تنجب لاعبا في آخر 15 عاما” مثل مهاجم برشلونة الحالي.

وقال كافو، في مؤتمر صحفي عشية خوض مباراة من أجل السلام في روما، “نيمار هو أفضل لاعب لدينا. لم يكن لدينا لاعب مثله في آخر 15 عاما. مستواه الفني مرتفع للغاية”.

وأضاف اللاعب الذي رفع كأس العالم 2002 في كوريا واليابان “خطوة فخطوة أصبح قائد المنتخب”.

وأكد لاعب ريال روما وميلان السابق أن اللعب لبرشلونة سيجعل مستوى نيمار يتطور.

وقال “أي لاعب يحب اللعب في برشلونة. إنه أحد أفضل الأندية على المستوى الدولي ويلعب كرة قدم كبيرة”.

وسيشارك البرازيلي غدا، الأربعاء، في مباراة خيرية ستخصص أموالها لمساعدة الأطفال المحتاجين في الأرجنتين وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويشارك في المباراة أيضا الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا والبرازيلي رونالدينيو والإيطالي فرانشيسكو توتي.

شام تايمز

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