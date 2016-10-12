ألمانيا تتخطى إيرلندا الشمالية وإنجلترا تسقط في فخ سلوفينيا

فاز المنتخب الألماني على أرضه بثنائية نظيفه على أيرلندا الشمالية لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.

افتتح جوليان دراكسلر التسجيل للمانشافت في الدقيقة 13 وأحرز سامي خضيرة الهدف الثاني بعدها بأربع دقائق.

ورفع منتخب الماكينات بهذا الفوز رصيده إلى تسع نقاط في المقدمة بفارق نقطتين عن أذربيجان الثانية والتي عادت بنقطة ثمينة من التشيك بعد تعادلهما سلبيا اليوم في الجولة الثالثة بالتصفيات.

وتراجعت التشيك بعد هذا التعادل إلى المركز الخامس بنقطتين، وتوقف رصيد ايرلندا الشمالية عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وحققت النرويج أول ثلاث نقاط لها في مشوار التصفيات بفوزها على منتخب سان مارينو المتذيل بدون نقاط باربعة أهداف لهدف لترتقي للمركز الرابع.

إنجلترا تسقط في فخ سلوفينيا

احتفظت إنجلترا اليوم الثلاثاء، بصدارة المجموعة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 عقب تعادلها السلبي مع مضيفتها سلوفينيا في الجولة الثالثة.

ومرت المباراة التي احتضنها ملعب ستوزيتسه، دون أن يتمكن أي من الطرفين من التسجيل، ليرتفع رصيد إنجلترا إلى 7 نقاط في الصدارة، وسلوفينيا إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

وقدم المنتخب السلوفاكي خدمة إلى نظيره الإنجليزي بالفوز على إسكتلندا بثلاثية نظيفة.

سجل أهداف المنتخب السلوفاكي اللاعب روبرت ماك في الدقيقة 18 و56، وآدم نيميك في الدقيقة 68.

وتعد هذه أول ثلاث نقاط يحصدها المنتخب السلوفاكي الذي يحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إسكتلندا عند 4 نقاط.

وقفزت ليتوانيا إلى وصافة المجموعة عقب فوزها على مالطة بهدفين سجلهما فايودور سيرناويش، وأرفيداس نوفيكوفاس.

وأصبح رصيد ليتوانيا بهذا الفوز 5 نقاط في المركز الثاني، بينما واصلت مالطة تذيلها للمجموعة دون أي نقاط.

شام تايمز

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