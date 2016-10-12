السعودية تمطر مرمى الإمارات بثلاثية وتتربع على قمة تصفيات المونديال

انفردت السعودية بصدارة مجموعتها بعدما سجلت ثلاثة أهداف دون رد في شباك ضيفتها الإمارات في قمة عربية بمدينة جدة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 اليوم الثلاثاء.

واستفادت السعودية من تعادل استراليا 1-1 مع اليابان في وقت سابق اليوم لتنتزع قمة المجموعة الثانية بالدور الأخير بتصفيات آسيا.

ورفعت السعودية – التي لم تتأهل لكأس العالم منذ 2006 – رصيدها إلى عشر نقاط من أربع مباريات بفارق نقطتين عن استراليا وثلاث نقاط عن اليابان.

كما حافظت على سجلها الخالي من الهزائم تحت قيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك منذ توليه المهمة قبل أكثر من عام.

وتوقف رصيد الإمارات عند ست نقاط في المركز الرابع.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وتعددت فيه فرص السعودية على مرمى الضيوف لكن غابت الفاعلية في اللمسة الأخيرة.

واعتمدت الإمارات على الهجمات المرتدة لكن لم يظهر صانع اللعب البارز عمر عبد الرحمن (عموري) أو المهاجم أحمد خليل في أفضل حالاتهما.

لكن البديل فهد المولد عرف طريق شباك الإمارات بعد ست دقائق من نزوله في الشوط الثاني ليسجل هدفا مذهلا بتسديدة مباشرة على طريقة الأسطورة الهولندي ماركو فان باستن في الدقيقة 73.

وأشعل المولد حماس فريقه ليساهم في الهدف الثاني لنواف العابد من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79 مستغلا خطأ المدافع عبد العزيز هيكل.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف يحيى الشهري الهدف الثالث بعد تنفيذ مثالي لركلة حرة.

شام تايمز

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