ضحايا جراء سقوط قذائف على عدة مناطق بدمشق

سقط ضحايا يوم الثلاثاء جراء سقوط قذائف هاون على مناطق القصاع وساحة الامويين ودمشق القديمة, وذلك بعد نحو شهرين من الهدوء شهدتها دمشق.

وقالت مصادر اعلامية ان ضحايا بين قتيل وجريح سقطوا جراء سقوط 14 قذيفة في محيط المشفى الفرنسي وساحة التحرير في القصاع وساحة الأمويين ومحيطها ومحيط ساحة العباسيين والزبلطاني”.

وتاتي هذه القذائف مع استمرار المعارك في الغوطة الشرقية وذلك بعد عدة اشهر على توقف سقوط القذائف بدمشق.

وسقطت قذائف في محيط دمشق القديمة وحي الصناعة ،في اواخر اب الماضي وذلك بالتزامن مع سقوط “رصاص متفجر” على أحياء المزرعة والعدوي، دون وقوع أصابات انذاك.

شام تايمز

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