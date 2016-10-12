بعد انقطاع دام سنوات… الاتصالات بأشكالها كافة تعود الى حلب

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة، يوم الثلاثاء، عن عودة الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت الى محافظة حلب بكامل سعتها، بعد انقطاع دام سنوات.

وقالت الوزارة في بيان أنه “ستتم إعادة السرعات لمشتركي البوابات إلى الوضع الذي كان عليه فورا”.

وتابعت الوزارة أنه “بإمكان المشتركين أن يتقدموا بطلبات لتخصيصهم ببوابات جديدة، علما أن الشركة السورية للاتصالات عملت على زيادة البوابات المخصصة لمحافظة حلب وستلبي الاحتياجات المستقبلية تباعا”.

وكان وزير الاتصالات محمد الجلالي قال في تشرين الثاني 2015 ان خدمة الانترنت “ايه دي اس ال” عادت إلى مدينة حلب بالكامل بعد انقطاع دام 9 أشهر نتيجة اعتداءات.

يشار الى ان مدينة حلب تشهد قصفاً ومعارك، ادى لدمار كبير بالبنى التحتية، وتدني في مستوى الخدمات المقدمة، وخاصة بعد تعرض العديد من المرافق للدمار جراء القصف.

وعانت عدة مدن ومناطق في سوريا من انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية والخلوية منذ بدء الأحداث في 2011.

شام تايمز

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