وزير خارجية بريطانيا يدعو لمعاقبة روسيا والتظاهر أمام سفارتها لقصفها المدنيين بسوريا .. كل الأدلة تشير لروسيا باستهداف قافلة المساعدات .. موسكو تنتقد التصريحات

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، يوم الثلاثاء، الجماعات المناهضة للحرب الى الاحتجاج امام السفارة الروسية، منوهاً الى وجوب فرض عقوبات على موسكو بسبب مواصلتها قصف المدنيين في سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن جونسون قوله “إذا استمرت روسيا على نهجها الحالي أعتقد أن هذا البلد العظيم معرض لخطر أن يصبح دولة مارقة” داعيا الجماعات المناهضة للحرب للاحتجاج أمام السفارة الروسية.

وأضاف جونسون إن القوى الدولية يتعين عليها فعل المزيد لمعاقبة موسكو من خلال فرض عقوبات.

وتابع قوله “كل الأدلة المتاحة تشير إلى مسؤولية روسية عن هذا العمل المروع” في إشارة إلى هجوم على قافلة مساعدات إنسانية.

وكان جونسون, حمل في 25 ايلول المنصرم, روسيا مسؤولية “اطالة امد الحرب” في سوريا, واصفا حادثة الهجوم على قافلة المساعدات بريف حلب بانها “جريمة حرب”.

وتعرضت 31 شاحنة تنقل مساعدات من الامم المتحدة والهلال الاحمر السوري الى 78 الف شخص في أورم الكبرى بحلب لهجوم ليل 19 ايلول.

وسقط قتلى وجرحى, بينهم مدير مركز الهلال الاحمر السوري وعدد من الموظفين والمتطوعين الآخرين، جراء قصف جوي استهدف قوافل المساعدات الانسانية في منطقة اورم الكبرى بريف حلب الغربي, في حادثة وصفتها مصادر معارضة “بالمجزرة.”

ووجهت عدة دول اصابع الاتهام لروسيا والنظام السوري, الا ان الحكومة السورية نفت ذلك, متهمة “مجموعات ارهابية” باعتبار المنطقة, التي وقعت فيها الهجوم, خاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة, كما نفت روسيا ضلوعها في الحادث, داعية الى اجراء “تحقيق محايد”، كاشفة عن تواجد طائرة أمريكية قرب المنطقة مكان الحادثة

واعتبر جونسون، رئيس بلدية لندن السابق المعروف بتصريحاته الخارجة عن المألوف، أن جماعات مناهضة الحرب لا تعبر عن غضب كاف من النزاع في حلب.

وقال “أين تحالف أوقفوا الحرب الآن؟ أين هم؟”.

وأسس تحالف أوقفوا الحرب زعيم حزب العمال الحالي جيريمي كوربن احتجاجا على الحرب في أفغانستان والعراق، وجمع التحالف ملايين البريطانيين في احتجاجات 2003.

واتهم العديد من أعضاء مجلس العموم البريطاني روسيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا، وكان جونسون يرد على سؤال من النائبة العمالية آن كلويد التي دعت إلى تظاهرات مليونية أمام السفارات الروسية في العالم أجمع.

وقالت “أود أن أدعو مرة أخرى جميع من يهتمون بمعاناة المدنيين السوريين إلى الاحتجاج أمام السفارة الروسية في لندن وفي عواصم العالم ابتداء من اليوم”.

وقال وزير التنمية الدولية السابق اندرو ميتشل إن المقاتلات البريطانية يمكن أن تساعد في فرض منطقة حظر طيران لمنع غارات القصف الروسية. وقال ميتشل وهو من حزب المحافظين الحاكم “إن على المجتمع الدولي مسؤولية الحماية (..) وإذا كان ذلك يعني مواجهة القوة الجوية الروسية دفاعيا نيابة عن الأبرياء على الأرض الذين نحاول حمايتهم، علينا أن نفعل ذلك”.

موسكو تنتقد تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول دعوته لمظاهرات أمام سفارة روسيا في لندن

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على دعوة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون “للتظاهر ضد الحرب” أمام سفارة روسيا في لندن متهمكة بالقول إن هذه التصريحات “أثارت خجل موسكو من رئيس دبلوماسية بريطانيا”.

وقالت زاخاروفا في مدونة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك ونشرها موقع روسيا اليوم.. “يبدو أن بوريس جونسون انتقل من الكلام إلى العمل واستخدم سلاحا هدد به روسيا.. أي الخجل.. وبالحقيقة نشعر بالخجل منه”.

وكانت زاخاروفا ردت متهكمة مطلع الشهر الجاري على وزير الخارجية البريطاني الذي اعتبر حينها “أن لا سلاح يكبح روسيا ويثنيها عن سورية سوى الخجل” بقولها.. “إن الغرب هو الذي ابتكر وسائل مكافحة الخجل”.

وفي سياق متصل أكدت السفارة الروسية في لندن عبر موقع فيسبوك أن تصريحات جونسون تشكل “دعوة غريبة جداً” متسائلة حول ما إذا كان هذا يعد “شكلاً جديداً من الدبلوماسية البريطانية”.

وكان وزير الخارجية البريطاني قال في وقت سابق اليوم خلال اجتماع للبرلمان البريطاني أنه يود أن يرى “مظاهرات أمام السفارة الروسية” في لندن.

يشار إلى أن صحيفة ديلى ميل كشفت أمس الأول أن الحكومة البريطانية تواجه موجة انتقادات جديدة لفشلها في مكافحة الإرهاب وذلك بعد ظهور تقارير جديدة تؤكد عودة 400 إرهابي بريطاني إلى بلدهم بعد قتالهم إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق لم تعتقل منهم سلطات لندن سوى 14 إرهابياً.

شام تايمز

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