جديد جامعة دمشق.. مفاضلة موحدّة عامة للدراسات العليا .. والتسجيل بـ18 الشهر

كشف نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية والدراسات العليا الدكتور محمد غريب في حديث خاص عن إجراء جديد مهم تتخذه جامعة دمشق هذا العام على صعيد إعلان المفاضلات وذلك عبر العمل على تجهيز مفاضلة موحدة عامة للماجسترات الأكاديمية وماجسترات التأهيل والتخصص يضاف إليها دبلوم التأهيل التربوي،

مؤكداً أن هذا الإجراء سينعكس إيجاباً ويختصر الوقت ويسهل على الطلاب وذلك بإصدار إعلان موحد بتاريخ معين وذلك مقارنة مع العام الدراسي الماضي الذي كانت كل مفاضلة فيها يتطلب وقتاً يصل إلى الشهر، ولكن بموجب الإجراء الجديد ستخلق حالة انتظام في المواعيد وهو قيد المتابعة من الكادر المختص في رئاسة الجامعة لإصدار الإعلانات قبل يومين أو 3 أيام من تاريخ تقديم الطلبات.

وأوضح الدكتور غريب أنه يتم العمل على إعداد التعليمات، وشروط كل برنامج من البرامج ستصدر وتكون واضحة ومحددة، على أن يتم التسجيل على المفاضلة من 18 الشهر الجاري ولغاية آخر الشهر بـ31/10، على أن يحدد الطالب بموجب المفاضلة رغبته بما في ذلك طلاب الموازي ومن ثم تصدر النتائج وتتم عملية فرز الأعداد والناجحين المقبولين على أن تصدر النتائج في فترة من 5-10 الشهر القادم،

لافتاً إلى أن الهدف من إعداد مفاضلة موحدة هو خلق أريحية لتقدم الطلاب إلى الجامعات الأخرى، بحيث على سبيل المثال يتم تقديم الطلبات في جامعة حلب من 6/11 إلى 16/11، وفي جامعة تشرين من 18/11-28/11.

وأضاف إن كل طالب غير مقبول في جامعة دمشق يمكن له التقدم إلى المفاضلات الأخرى في مختلف الجامعات، والذي يقبل في دمشق يكون قد حجز مقعداً ولا يحق له التقدم إلى المفاضلات الأخرى.

وبين نائب رئيس جامعة دمشق أنه من المتوقع أن تتقدم أعداد كبيرة للمفاضلات، مبيناً أن جامعة دمشق تستوعب وتستقبل نحو 5 آلاف طالب وطالبة في كل الماجستيرات بما فيها دبلوم التأهيل التربوي،

ذاكراً أن ماجستيرات الأكاديميين تتطلب جميعها مادة اللغة الإنكليزية كشرط للتقدم، ولكن في ماجستيرات التأهيل والتخصص فإن بعض البرامج تتطلب لغة وبعضها لا يتطلب كما أن بعض البرامج في التأهيل والتخصص يتطلب إجراء اختبار معياري كبرنامج التنمية الإدارية لأن المتقدمين له من عدد من الكليات بجامعة دمشق.

وقال غريب إن عدد برامج الماجستيرات الأكاديمية يصل إلى نحو 300 برنامج، كما يوجد أكثر من 50 برنامج تأهيل وتخصص، مشيراً إلى أن هناك متابعة دائمة.

كما لفت إلى اعتماد 3 مراكز للتقديم على الماجستيرات وذلك في الهندسة المدنية والهندسة المعلوماتية ونقابة المعلمين، يوجد فيها عدد من المشرفين وطاقم من الإداريين والموظفين حيث إن كل مركز يغطي على الأقل من 15 – 20 موظفاً ويمكن أن يكون أكثر.

الوطن

شام تايمز

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