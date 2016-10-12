بالفيديو: شبيه هيفا وهبي المتحوّل جنسيّاً يتزوّج من شاب !

بالحديث عن شبيه الفنانة هيفا وهبي، بات إسم “هيفا ماجيك” رائجاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو اللقب الّذي يعتمده شبيه هيفا المتحوّل جنسيّاً.

يُتابع “هيفا ماجيك” الآلاف من المعجبين يومياً عبر تطبيق سناب شات، كما يشاهد مقاطع الفيديو الّتي يقوم بإعادة نشرها على يوتيوب الكثير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي فيديو حديث ينقل تفاصيل مختلفة من يومياته، كشف “هيفا ماجيك” أنه تزوّج وقبّل زوجه أمام الكاميرا.

شام تايمز

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