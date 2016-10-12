أثناء مشاركتها باحتجاجات…الشرطة تقبض على الممثلة الامريكية شايلين وودلي

اعتقلت الشرطة الامريكية, يوم الاثنين, الممثلة الأمريكية شايلين وودلي في ولاية نورث داكوتا, أثناء مشاركتها في الاحتجاج على خط أنابيب مزمع مده, يقول السكان الأصليون في الولايات المتحدة إنه “سيدنس أرضا مقدسة ويلوث البيئة”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم مكتب رئيس شرطة مورتون كاونتي, روب كيلر, قوله إن الممثلة قبض عليها, مع 27 شخصا آخر, بتهمة التعدي على أملاك خاصة والاشتراك في أعمال شغب”.

واضاف كيلر أنه “من غير الواضح إذا كانت وودلي لا تزال رهن الاحتجاز أم أخلي سبيلها بكفالة”.

ووقع الاحتجاج في موقع بناء لإنشاء خط أنابيب بطول 3.2 كيلومتر جنوبي بلدة سان أنتوني, وشوهدت وودلي, التي كانت تبث الحدث مباشرة عبر “فيسبوك”, وهي يقبض عليها.

وقالت وودلي في لقطات حية عبر فيسبوك انني “كنت أسير بسلام نحو سيارتي عندما جذبوني من سترتي وقالوا إنه لا يسمح لي بالاستمرار، وكان بحوزتهم بنادق ضخمة وهراوات وأشرطة بلاستيكية لتكبيل الأيدي، ولم يسمحوا لي بالذهاب”.

وبينما كانت تُقاد ويداها مقيدتين، قالت وودلي إنها اعتقلت وحدها من بين مئات المتظاهرين الآخرين “لأنني مشهورة ولدي 40 ألف متابع”.

ويرفض السكان الأصليون في ولاية داكوتا الشمالية وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية مشروع مد خط أنابيب نفطية تحت نهر ميسوري يمر عبر مواقع يعتبرونها مقدسة.

والمشروع النفطي المثير للجدل الذي سيعبر أراضي السكان الأصليين سيمتد على طول ألف وسبعمائة وسبعين كيلومترا بكلفة ثلاثة مليارات وثمانمائة ألف دولار أمريكي لنقل نصف مليون برميل من البترول الخام والغاز الصخري كل يوم من حقل باكين النفطي نحو مصافي التكرير بإلينوي.

و تعرف وودلي, الى جانب شهرتها كممثلة, كناشطة بيئية, وسبق لها الانضمام إلى أعضاء من قبيلة ستاندنج روك سيوكس في نورث داكوتا في الاحتجاج على البناء المزمع للمشروع الذي يتكلف 3.7 مليار دولار.

والممثلة شايلين وودلي من مواليد عام 1991. بدأت أعمالها الفنية بمسلسل (Replacing Dad) عام 1999, وظلت تلعب العديد من الأدوار المتميزة بالمسلسلات حتى خاضت أول تجربة سينمائية عام 2007 عبر فيلم (Moola), ومن أبرز أعمالها فيلم (The Descendants) عام 2011.

شام تايمز

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