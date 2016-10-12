وزير بريطاني سابق يتهم روسيا بتمزيق القانون الدولي إرباً إرباً في سوريا

لندن ـ “شام تايمز”: اتهم وزير بريطاني سابق روسيا بتمزيق القانون الدولي إرباً إرباً من خلال حملة القصف الجوي التي تشنها في سوريا، وممارسة دور شبيه بالنظام النازي في اسبانيا إبان عقد الثلاثينات من القرن الماضي.

ويأتي هذا الاتهام مع بدء البرلمان البريطاني جلسة طارئة لمناقشة الوضع الإنساني في مدينة حلب، واستخدام روسيا حق النقض ضد قانون جديد حول الأوضاع في سوريا قدمته فرنسا واسبانيا إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال أندرو ميتشيل، وزير التنمية الدولية البريطاني الأسبق، أمام البرلمان إن روسيا “ارتكبت جريمة حرب من خلال مهاجمة قافلة اغاثة للأمم المتحدة في سوريا الشهر الماضي، وتستخدم في عمليات القصف أسلحة حارقة وذخائر محظورة مثل القنابل الخارقة والقنابل العنقودية، مع أن الأمم المتحدة اوضحت وبما لا يدع مجالاً للشك بأن استعمال هذه الأسلحة العشوائية في المناطق المكتظة بالسكان يرقى إلى جريمة حرب”.

واضاف ميتشيل “نحن نشهد حالياً أحداثاً تحاكي سلوك النظام النازي في غرنيكا بإسبانيا، من خلال قيام روسيا بانتهاك النظام القائم على قواعد القانون الدولي، وتدمير الأمم المتحدة وتقييد قدرتها على العمل وبالطريقة نفسها التي استخدمها الألمان والإيطاليون حين دمروا عصبة الأمم في عقد الثلاثينات من القرن الماضي”.

وبدأ النواب البريطانيون جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، والتدابير التي يمكن أن تتخذها حكومة بلادهم لحماية المدنيين وزيادة المساعدات والحد من العنف هناك.

وكان ميتشيل استقال من منصبه كوزير للتنمية الدولية عام 2012 بعد اتهامه بوصف شرطي بأنه “سوقي”.

شام تايمز

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