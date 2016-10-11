“سامسونغ”تعلن وفاة هاتفها”غالاكسي نوت7”

أعلنت شركة “سامسونغ” الثلاثاء، انها اوقفت نهائيا انتاج هاتفها الذكي من نوع “غالاكسي نوت 7″، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة المستهلكين.

واعتبر القرار, وفقا لوكالة رويترز, قرارا دراماتيكيا للشركة الكورية في قتل هذا الجهاز الذي سبب صداعا كبيرا للشركة بسبب عيوب في التصنيع، ما ادى الى انفجار عدد من الاجهزة.

وطلبت “سامسونغ” في وقت سابق من مستخدمي هاتفها “غالاكسي نوت 7” باغلاقه نهائيا، لحين الانتهاء من التحقيق في حوادث عن اشتعال النار في عدد من الهواتف وانفجارها، ما دفعها الى وقف مبيعاتها من هذا النوع وسحبها مليونين ونصف هاتف، في ايلول الماضي.

وبسبب القرار انخفضت أسهم “سامسونغ” بنسبة وصلت الى ثمانية بالمئة عند اغلاق سوق “سيئول” المالي الثلاثاء، واوقف المستثمرون الاستثمار بنسبة ثمانية عشر مليارا وثمانمئة مليون دولار من القيمة السوقية للشركة.

ويقول محللون إن الإيقاف النهائي لمبيعات “نوت 7” قد يكلف “سامسونغ” ما يصل إلى 17 مليار دولار، وانه سيشوه منتجاتها الأخرى من الهواتف في أذهان المستهلكين وشركات الاتصالات.

شام تايمز

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