اللاعب الروسي الشهير وبطل العالم بلعبة الشطرنج “كاسباروف” يحذّر مؤيدي “ترامب”.. “بوتين سيبقى عدوكم بعد الانتخابات”

حذّر اللاعب الروسي الشهير وبطل العالم بلعبة الشطرنج “غاري كاسباروف” مؤيدي مرشح الحزب الجمهورية للرئاسة الأمريكية “دونالد ترامب” من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو “ليس حليفاً لكم” مهما كان.

ونشر كاسباروف عدة تغريدات على حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً: “أريد لمؤيدي ترامب أن يعرفوا أن بوتين ليس حليفاً لهم، وأنه سيبقى عدوكم حالما تنتهي الانتخابات”.

ويأتي كلام كاسباروف بالتزامن المناظرات التي أجريت مؤخراً بين مرشحي الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسته هيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي، حيث صرح ترامب في أكثر من مناسبة انه من انصار الرئيس بوتين وخاصة فيما يفعله في سوريا.

وأخذ على ترامب في أكثر من مرة، على لسان معارضيه ومنافسته كلينتون، وقوفه مع بوتين، وإعلانه الاستعداد لزيارته والتنسيق معه وبناء علاقات قوية، الامر الذي يراه الديمقراطيون غير ممكن بسبب محاولات العبث التي تقوم بها روسيا حيال الإدارة الأمريكية خاصة عمليات القرصنة التي طالت العديد من مفاصل تلك الإدارة كان آخرها قرصنة بريد مدير حملة هيلاري كلينتون.

وغاري كاسباروف هو بطل العالم للشطرنج وحاصل على لقب أستاذ كبير، وبطل العالم إذ يعتبره بعض الخبراء أعظم لاعب في التاريخ، حيث يعد من عباقرة العالم بنسبة ذكاء تبلغ 190.

وحصل كاسباروف على لقب أستاذ شطرنج في العام 1987 وذلك بعد فوزه ببطولة ذكرى سوكولسكي في مينسك ، كما فاز ببطولة العالم للناشئين سنة 1980 بدورتموند وحصل على لقب أستاذ كبير وفاز ببطولة الاتحاد السوفيتي للشطرنج وكرر الإنجاز سنة 1988 ، فاز بأولمبياد الشطرنج ثمان مرات أربعة مع الإتحاد السوفياتي (1980، 1982، 1986، 1988) و أربعة مع روسيا (1992، 1994، 1996، 2002) و حصل على إحدى عشر أوسكار شطرنج ، تصدر ترتيب الاتحاد الدولي للشطرنج من 1986 حتى تقاعده في 2005 ، صنف كاسباروف الأول في العالم لمدة 225 شهر من أصل 228 من مسيرته الاحترافية.

شام تايمز

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